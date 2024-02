¿Ha revelado el tráiler de Deadpool y Lobezno otra variante de Wade Wilson sin Ryan Reynolds?

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Deadpool and Wolverine (Deadpool y Lobezno) verá la luz en cines el 26 de julio de 2024. Y tras causar furor con su primer tráiler, no son pocos quienes se han percatado de que entre los múltiplies referencias y cameos podría aparecer una variante de Wade Wilson a la que no encarna Ryan Reynolds.

Dogpool no será la única encarnación del mercenario bocazas de Marvel que estará en la película. Y, de hecho, a finales del mes pasado, se filtraba que Reynolds también interpretará a otra variante con un aspecto similar al de un samurái.

Sin embargo, todo parece indicar, que estas dos versiones del irreverente antihéroe no serán las únicas... con permiso del adorable, aunque muy feo, Dogpool. Una de las espectaculares secuencias del adelanto de la tercera entrega de la franquicia parece corroborar una nueva variante, Lady Deadpool.

Se trata de un fugaz instante en el que, alguien con el mismo atuendo de Deadpool aparece disparando a todo trapo dos uzis. Pero, los guantes de quien empuña las ametralladoras sugieren que no es Wade Wilson, sino otra de sus encarnaciones.

Esto hace pensar que quien se oculta bajo el traje del mercenario de Ryan Reynolds, no es otra que Lady Deadpool. Lo que, en realidad, no sería ni mucho menos sorprendente. Las últimas informaciones, ya aseguraban que esta encarnación del mercenario bocazas procedente de la Tierra-3010, tendría una aparición estelar en la cinta de Shawn Levy.

Desde hace tiempo se rumoreaba que la cantante y también actriz Taylor Swift sería quien encarnase a Lady Deadpool en la película de Marvel. Pese a que se desconoce si será ella quien esté bajo la máscara del personaje, la irrupción de esta variante en la nueva entrega cinematográfica de Deadpool podría suponer la futura aparición en el UCM de los Deadpool Corps, el equipo multiversal formado por múltiples variantes de Wade Wilson.

Por otra parte, también hay quien baraja la posibilidad de que sea la mujer de Reynolds, Blake Lively, quien encarne a la variante femenina del antihéroe en el filme. En todo caso habrá que esperar hasta el 26 de julio para averiguarlo.