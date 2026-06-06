Filtración de Vengadores: Doomsday revela al Doctor Doom, Steve Rogers, Bestia de los X-Men y más - MARVEL STUDIOS
MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -
El 18 de diciembre aterrizará en las salas Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo. Ahora, unas imágenes revelan un nuevo vistazo al Doctor Doom (Robert Downey Jr.), Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie), Bestia (Kelsey Grammer) de los X-Men y otros personajes del filme de Marvel Studios.
Como puede apreciarse, esta imagen perteneciente a un set de calcetines oficiales de Vengadores 5, aunque bastante borrosa, muestra en primer plano al Doctor Doom en todo su esplendor. En la parte superior se encuentran Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach), Bestia y Mr. Fantástico (Pedro Pascal).
Justo en la parte inferior pueden observarse a Cíclope (James Marsden), líder de los X-Men, y al actual Capitán América del Universo Cinematográfico Marvel.
LOS HÉROES A LOS PIES DE DOOM
Casi a los pies de Doom aparecen Yelena Belova (Florence Pugh), Thor (Chris Hemsworth) y una figura que muchos creen que se trata de Deadpool (Ryan Reynolds), aunque lo más probable es que en realidad sea Shuri/Black Panther (Letitia Wright).
Otra tanda de imágenes de productos oficiales de Doomsday ofrece un vistazo en mayor profundidad a Doom y su máscara, así como a los emblemas de los Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men. Por otro lado, las informaciones más recientes apuntaban a que Doom busca vengarse de Rogers, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto a Peggy Carter en Endgame habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano, encarnado por Downey Jr.
Curiosamente, Joe Russo anticipó no hace mucho que la quinta entrega de Vengadores supondrá una "reinvención completa" de la dinámica entre Steve Rogers y Tony Stark, ahora que Downey Jr. asume el papel de Doom y el rumbo de la franquicia. "Tanto las aspiraciones de esos personajes como sus defectos siguen desarrollándose a medida que avanzamos hacia Doomsday", afirmó su hermano Anthony.