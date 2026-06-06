Filtración de Vengadores: Doomsday revela al Doctor Doom, Steve Rogers, Bestia de los X-Men y más - MARVEL STUDIOS

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre aterrizará en las salas Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo. Ahora, unas imágenes revelan un nuevo vistazo al Doctor Doom (Robert Downey Jr.), Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie), Bestia (Kelsey Grammer) de los X-Men y otros personajes del filme de Marvel Studios.

Como puede apreciarse, esta imagen perteneciente a un set de calcetines oficiales de Vengadores 5, aunque bastante borrosa, muestra en primer plano al Doctor Doom en todo su esplendor. En la parte superior se encuentran Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach), Bestia y Mr. Fantástico (Pedro Pascal).

Justo en la parte inferior pueden observarse a Cíclope (James Marsden), líder de los X-Men, y al actual Capitán América del Universo Cinematográfico Marvel.

LOS HÉROES A LOS PIES DE DOOM

Casi a los pies de Doom aparecen Yelena Belova (Florence Pugh), Thor (Chris Hemsworth) y una figura que muchos creen que se trata de Deadpool (Ryan Reynolds), aunque lo más probable es que en realidad sea Shuri/Black Panther (Letitia Wright).

New peek at Doctor Doom, Mr. Fantastic, Beast, The Thing, Cyclops, Captain America, Yelena Belova and Thor in promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/w752rvgV2R — Avengers Updates (@AvengersUpdated) May 31, 2026

Otra tanda de imágenes de productos oficiales de Doomsday ofrece un vistazo en mayor profundidad a Doom y su máscara, así como a los emblemas de los Vengadores, Los 4 Fantásticos y los X-Men. Por otro lado, las informaciones más recientes apuntaban a que Doom busca vengarse de Rogers, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto a Peggy Carter en Endgame habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano, encarnado por Downey Jr.

New look at official merch for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



(via: https://t.co/ne707gCPRh) pic.twitter.com/8pw8MP1h8K — Avengers Updates (@AvengersUpdated) May 31, 2026

Curiosamente, Joe Russo anticipó no hace mucho que la quinta entrega de Vengadores supondrá una "reinvención completa" de la dinámica entre Steve Rogers y Tony Stark, ahora que Downey Jr. asume el papel de Doom y el rumbo de la franquicia. "Tanto las aspiraciones de esos personajes como sus defectos siguen desarrollándose a medida que avanzamos hacia Doomsday", afirmó su hermano Anthony.