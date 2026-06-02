Indignación y "llorera" entre fans de Marvel por la sorpresa de Vengadores Doomsday: "Exigimos el tráiler" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es una de las producciones más esperadas de este 2026. Sin embargo, después de que sus directores, Joe y Anthony Russo, anunciasen que habría una inminente sorpresa relacionada con la película, la indignación se ha apoderado de los fans del UCM.

"#DomLatveria, 4b Holywell Ln, Londres, EC2A 3ET. Empieza el 2 de junio a las 10:00 h y sorpresa a las 14:00 h", escribieron los Russo en su Instagram junto a una imagen del emblema del Doctor Doom. Esto llevó a muchos a creer que se trataba del tráiler completo de Doomsday.

Sin embargo, para decepción de todos, no ha sido así, y la sorpresa en cuestión se trataba en realidad de un café especial inspirado en la película que se servía en la cafetería Flying Horse Coffee, en Shoreditch. Esto, evidentemente, ha desatado la ira de los fans en redes, sintiéndose traicionados.

We are at the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pop-up with The Russo Brothers. pic.twitter.com/2vKhCZLyeh — Nexus Point News (@NexusPointNews) June 2, 2026

"Me siento traicionado. Sinceramente, todo este ruido antes de hoy para una cafetería emergente y una bandera que ya vimos hace unos meses", afirma un fan entristecido.

I feel betrayed. Honestly all this noise before today fore a pop up coffee shop and a flag we already saw few months ago ?



😭😭😭😭 — 🄰🄽🄰🄺🄸🄽 🄲🅄🄴🅆🄰🄻🄺🄴🅁 (@MatEstEnHaut) June 2, 2026

"¿Esta era la sorpresa?", se cuestiona otro.

This was the surprise? — Richie (@Richie__301) June 2, 2026

"Vaya... Qué sorpresa", espeta un incondicional de Marvel indignado.

Wow.. what a surprise.. — MasterOfWind (@George_Editor_) June 2, 2026

"Por favor, decidme que no promocionaron una cafetería como sorpresa", suelta otro usuario sin dar crédito.

Please tell me they didn't hype up a coffee shop as the surprise — I like marvel (@ilikemarvel616) June 2, 2026

"Exigimos el tráiler", clama un internauta ante la decepción de la sorpresa que los Russo tenían preparada para los fans.

We demand the trailer — Rozané🍷(DoomEra) (@zane_romanova) June 2, 2026

"¿Dónde está la sorpresa?", se pregunta otro internauta.

Where is the surprise — Allen P (@AllenPaulT) June 2, 2026

"Qué llorera, macho. La supuesta sorpresa de hoy es que los Russo visitan una cafetería. El marketing que está haciendo Marvel es una mierda gorda. Por eso tengo más ganas de ver Dune 3", afirma un fan.

Que llorera macho. La supuesta sorpresa de hoy es que los Russo visitan una cafetería.



El Marketing que está haciendo Marvel es una mierda gorda. Por eso tengo más ganas de ver Dune 3. — Juancha (@Juchadu1) June 2, 2026

"Sinceramente, que les den a los hermanos Russo por habernos creado tanta expectación. Que se joda esa cafetería", respalda otro.