Los Russo quisieron cargarse a Iron Man antes de Vengadores: Endgame

Archivo - Kevin Feige revela el X-Men que inspiró la muerte de Iron Man en Vengadores: Endgame - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, dirigida por Joe y Anthony Russo. La película estará marcada por el regreso de Robert Downey Jr., esta vez como Víctor Von Doom, tras Vengadores: Endgame. En la película, el personaje al que Downey Jr. dio vida durante años en el UCM, Tony Stark, se sacrificaba para acabar con Thanos. Ahora, Joe Russo ha confirmado que llegó a estar sobre la mesa la posibilidad de que Iron Man muriera en una película anterior.

En una entrevista concedida a CBR, en la que también estuvo presente Downey Jr., Joe Russo ha confirmado un rumor que lleva circulando durante años acerca de que él y su hermano Anthony barajaron la posibilidad de que Iron Man muriera en los últimos compases de Vengadores: Infinity War. "Esto pasa mucho... Intentamos analizar todas las posibilidades, ¿no?", señala el cineasta.

"Todo está sobre la mesa. Siempre decimos: 'Gana la mejor idea'", explica Russo. "Y muchas veces hay que estirar un poco el caramelo, tirar un poco de él, estirarlo, a ver adónde nos lleva", apunta. Downey Jr. intervino en la entrevista recordando cuál era su aportación al equipo por entonces: "No me matéis".

"Hubo un momento en el que pensamos: 'No se lo esperan. Este podría ser el mejor momento para hacerlo'", recuerda Russo. "Pero entonces tendríamos que averiguar cómo podría seguir participando en la próxima película. Y entonces dijimos: 'A la mierda, hagámoslo en la próxima película'", rememora el cineasta, explicando cómo finalmente decidieron que era mejor que Tony Stark se sacrificara en Endgame.

VENGADORES: DOOMSDAY LLEGA A LOS CINES EL 18 DE DICIEMBRE

Aunque ya salieron a la luz cuatro teasers de Doomsday dedicados, respectivamente, a Steve Rogers, Thor, los X-Men y el encuentro entre los wakandianos y los 4 Fantásticos, los fans continúan a la espera de que Marvel desvele el tráiler completo de la película.

La cinta, en la que más de una veintena de héroes se enfrentarán en una descomunal batalla multiversal contra el Doctor Doom de Downey Jr., marcando así el regreso del actor tras Vengadores: Endgame, aterrizará en las salas el 18 de diciembre.