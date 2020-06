Evan Peters en WandaVision de Bruja Escarlata... ¿cómo Quicksilver?

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

En el Universo Cinematográfico Marvel acaba de producirse un movimiento inesperado. Nuevas informaciones aseguran que Evan Peters, conocido por ser Quicksilver en la saga 'X-Men' de Fox, ha fichado por 'WandaVision', la serie de Disney+ que protagoniza la Bruja Escarlata, personaje encarnado por Elizabeth Olsen. Aunque su papel en la ficción no se ha revelado, ha saltado la primera gran pregunta: ¿Retomará su papel como X-Men? ¿Será el la puerta de entrada de los mutantes al UCM... y parte fundamental del Multiverso?

Ha sido Charles Murphy, el mismo que filtró la noticia de que Peyton Reed, director de 'Ant-Man' y su secuela, firmó para participar en la segunda temporada de 'The Mandalorian', el que ha revelado esta información bomba. Eso sí, cabe aclara que el personaje de Peters no se ha dicho y podría ser otro, incluso un villano, dado su historial de personajes oscuros en 'American Horror Story'.

Según Murphy, Peters ya rodó sus escenas a finales del año pasado. Lo que significa que Disney y Marvel han querido guardar con máxima discreción su fichaje. Sin embargo, lo primero que viene a la mente es Quicksilver, sobre todo porque los rumores apuntan a un regreso del fallecido hermano de Wanda Maximoff en la serie.

Sin embargo, Aaron Taylor-Johnson, que fue el Quicksilver oficial del MCU en 'Vengadores: La era de Ultrón', ha dejado muy claro que no iba a aparecer en 'WandaVision', por lo que, si se confirma que el veloz mutante aparece en la serie, tendría que ser la versión de Evan Peters.

Y dejando volar, o en este caso correr veloz, la imaginación, la presencia de Peters como Mercurio sería el puente que uniría a los X-Men de Fox con el MCU. Se da por hecho que Kevin Feige reiniciará la saga y pondrá rostro nuevo a prácticamente todos los mutantes. Sin embargo, se sabe que el productor ha querido atar a la franquicia a rostros consolidados como el Lobezno de Hugh Jackman.

Si Ryan Reynolds como 'Deadpool' vuelve, no sería descabellado que otros actores de 'X-Men' que hayan tenido tirón entre el público -y las escenas de Quicksilver fueron unas de las más aplaudidas en las últimas entregas de la franquicia- se pasasen al MCU, especialmente por la llegada del multiverso, lo que argumentalmente permitiría este movimiento.

¿MEPHISTO?

En todo caso, el fichaje de Peters va a crear un precedente, tanto para bien o para mal, puesto que es el primer actor de 'X-Men' que ficha por el MCU, independientemente de si lo hace para seguir siendo Quicksilver o para interpretar a otro personaje. En este punto, otros rumores apuntan al villano Mephisto.

Habrá que esperar a diciembre de este año para saber quién qué personaje interpretará Peters. 'WandaVision' será la segunda serie del MCU que se estrenará este año, la primera será 'The Falcon and the Winter Soldier', que verá la luz en agosto y con la que se dará inicio a la Fase 4.