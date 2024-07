La condición irrenunciable de Robert Downey Jr. Para volver a Marvel

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Después de que Iron Man se sacrificara para detener a Thanos en Vengadores: Endgame, parecía que los días de Robert Downey Jr. en Marvel habían llegado a su fin. Cinco años después, el actor está de regreso: dará vida a Victor Von Doom. Sin embargo, el estudio tuvo que cumplir una condición para que el intérprete volviera.

Según Variety, Robert Downey Jr. aceptó volver únicamente si Joe y Anthony Russo dirigían Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. "Eran los únicos con los que trabajaría", contó una fuente al medio. El actor ya trabajó a las órdenes de los hermanos en Vengadores: Endgame, Vengadores: Infinity War y Capitán América: Civil War.

Varias fuentes han revelado a Variety que Marvel pagará 80 millones de dólares para que Anthony y Joe Russo dirijan ambas cintas y "significativamente más" para que Robert Downey Jr. vuelva al estudio. El acuerdo de los Russo no incluye los beneficios de taquilla.

En cuanto al actor, además de superar los 80 millones de dólares, su acuerdo también incluye otros extras como viajes en jet privado, seguridad y "todo un campamento de tráileres". Variety también afirma que el intérprete es, con diferencia, el miembro mejor pagado del Universo Cinematográfico Marvel, y que ha ganado entre 500 y 600 millones de dólares entre Los Vengadores, sus tres apariciones en Iron Man y sus cameos en El Increíble Hulk, Capitán América: Civil War y Spider-Man: Homecoming.

Sin embargo, las producciones de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars traerán algunos cambios. Mientras que las dos películas anteriores de Vengadores de los hermanos Russo se filmaron en Atlanta, las nuevas se grabarán en Londres a partir del segundo trimestre de 2025.

Después de alejarse de Marvel, Robert Downey Jr. empezó a pensar en su regreso el pasado junio. "Está increíblemente en mi ADN. Probablemente, es el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho mejor que yo", declaró a Variety. "Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea", añadió.