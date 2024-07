El "desesperado" fichaje de Robert Downey Jr. como Doctor Doom divide a los fans de Marvel

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado fin de semana se reveló en la Comic-Con San Diego que Robert Downey Jr. volvería al Universo Cinematográfico Marvel, pero no como Iron Man. El actor dará vida al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, una decisión que ha dividido a los fans.

Algunos fans se han mostrado confusos con esta elección de casting. Hay quien especula que el actor interpretará a una variante del Doctor Doom que en realidad es una versión malvada de Tony Stark en el multiverso, mientras que otros se preguntan si simplemente encarnará al personaje sin vínculos con Iron Man. El Doctor Doom usa una máscara, lo que significa que se espera que el papel implique principalmente trabajo de voz.

Si bien no se confirmaron detalles específicos sobre el personaje, los directores de las cintas, Anthony y Joe Russo, dijeron que el fichaje del actor fue posible gracias al multiverso: una serie de mundos diferentes con personajes antiguos y nuevos que ofrece posibilidades ilimitadas.

Pese a las explicaciones de los realizadores, algunos fans han mostrado su descontento en las redes sociales. "Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom es lo más Marvel que se me ocurre, de verdad... Simplemente renuncian por completo a cualquier intento de ser originales", lamentó un fan en X (antes Twitter). "¿Qué pensáis sobre que Robert Downey Jr. interprete al Doctor Doom? Personalmente, no me gusta que reutilicen actores para el UCM, me parece perezoso", reza otro post.

"No me convence que el Doctor Doom finalmente llegue al UCM solo para ser una variante de Tony Stark. Puede que funcione, pero por el momento parece un movimiento desesperado para volver a entusiasmar a la gente", opinó otro usuario. "Que Downey regrese para interpretar a Doom me parece un poco desesperado, no puedo mentir", admitió otro seguidor. "Robert Downey Jr, regresando para interpretar al Doctor Doom parece algo... Desesperado", comentó otro usuario.

"Traer a Downey Jr. de vuelta como Doom... Hablando de estar desesperado, funcionará y la gente se lo comerá, pero Dios mío, me parece muy patético", se puede leer en otra publicación.

Otro de los motivos de queja de los fans es que Doctor Doom es de ascendencia romaní, un detalle que da forma a la historia de origen del personaje de una manera crucial, y elegir a Downey Jr. elimina este detalle del personaje.

"El Doctor Doom es un hombre romaní con antecedentes centrados en la persecución racial de su familia. Con su origen étnico al frente de sus motivaciones y su tragedia. Y realmente acaban de traer de vuelta a Robert Downey Jr. Guau", afirmó un internauta.

"Mirad, amo a Robert Downey Jr. y estoy emocionado por ver cómo le dan vueltas a esto y escriben su versión de Doom, pero no puedo negar que el casting me deja un mal sabor de boca. El personaje es famoso por su origen romaní y judío y Downey Jr. no lo es", valoró otro tuitero.

"Creo que Robert Downey Jr. como Doctor Doom podría ser realmente interesante, pero definitivamente es un asco que no eligieran a un actor romaní de verdad", reza otro tuit.

Pese a las críticas, también hubo muchos fans que se mostraron emocionados por el regreso del actor a Marvel. "Necesito que la gente recuerde que Marvel está en una fase diferente llamada multiverso. Especialmente si viste Dr. Strange y Loki, todo tiene sentido. Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom es genial. Sabe que Iron Man murió en un universo diferente. Ahora es una línea temporal diferente", aclaró un usuario.

"Buenos días, chicos, solo un amable recordatorio de que Robert Downey Jr. es el Doctor Doom. Hoy es un gran día en la historia del cine", se puede leer en la red social.

"Robert Downey Jr. como Doctor Doom. ¿Es raro? Un poco. ¿Me encanta? ¡Absolutamente!", confesó un fan. "Estoy muy emocionado por ver a Robert Downey Jr. como Doom, esto tiene mucho potencial", vaticinó otro fan.

