La escena eliminada de The Marvels confirma la sexualidad de Carol Danvers y su romance con otro personaje Marvel

Desde su estreno en noviembre del pasado año, y a pesar de que no funcionó en taquilla como se esperaba, The Marvels dejó varias secuencias que han dado mucho que hablar entre los fans de Marvel. Una de ellas fue el cameo de Tessa Thompson en la escena post-créditos de The Marvels causó auténtica sensación. Pero más sorprendente ha sido la escena eliminada de la película dirigida por Nia DaCosta que parece confirmar el romance surgido entre Valkyria y Carol Danvers.

La estelar aparición de la guerrera asgardiana tiene lugar después de que la Capitana Marvel (Brie Larson), Mónica Rambeau (Teyona Parrish) y Ms. Marvel (Iman Vellani) salven a algunos skrull de la malvada Dar-Benn (Zawe Ashton). Los alienígenas cambiaformas no tienen donde refugiarse, pero Carol les tranquiliza diciéndoles que tiene una amiga que puede darles asilo. Y esa es Valkyria.

Ambas mantienen una breve conversación. Pese a que hasta ahora no habían interactuado, la cinta da a entender que la relación entre ambas es muy cercana habiendo gran complicidad entre ellas. Es más, al despedirse la una de la otra, se daban un cariñoso beso en la mejilla.

Esto hizo sospechar a muchos con que Carol y Valkyria eran novias. Y ahora ha salido a la luz una escena eliminada que ya corre como la pólvora en Internet y parece confirmar este hecho.

Se trata de una secuencia en la que, tras intercambiar sus lugares, Kamala decide adentrarse en la nave de la Capitana Marvel. Es entonces, cuando la heroína emocionada por todo lo que le rodea se sorprende al ver a Valkyria realizando una transmisión holográfica esperando hablar con Danvers.

Kamala Khan, aka Ms. Marvel, finds herself in Captain Marvel's ship after an unexpected switch and incredulously picks up a call from Valkyrie in this deleted scene from The Marvels. pic.twitter.com/dIXL6Waso3