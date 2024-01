¿Será esta la serie Marvel en la que Iron Fist dará el salto al UCM?

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Daniel Rand, alias Iron Fist (Puño de Hierro) es uno de los grandes héroes Marvel que, si bien tuvieron su propia serie en Netflix, ya oficialmente forman parte del UCM. Pero recientes informaciones sugieren que este firme defensor del bien debutará en Eyes of Wakanda, la nueva serie de animación de la Casa de las Ideas centrada en Black Panther.

El camino lo abrió Daredevil (Charlie Cox) ha pasado a formar parte del Universo Cinematográfico Marvel tras sus cameos en Spider-Man: No Way Home o She-Hulk, y tras aparecer en Echo tendrá incluso su propia serie, Born Again, es lógico asumir que algunos otros héroes que tuvieron ya presencia en Netflix puedan hacer lo mismo. Y también tiene papeletas para dar el salto al UCM el viejo compañero de Matt Murdock, Luke Cage y Jessica Jones en los Defensores, Iron Fist.

Al parecer, Marvel podría estar preparando el regreso de este héroe al que Finn Jones puso rostro en dos fallidas temporadas de Netflix. Según apunta CanWeGetSomeToast, Puño de Hierro formará parte de Eyes of Wakanda, la nueva serie en clave de animación que Marvel prepara para Disney+ centrada en Black Panther y su legado.

#RUMOR 🔥🔥🔥🔥

¡¡¡ IRON FIST !!!

Según la insider CanWeGetSomeToast, Iron Fist tendrá una aparición en la serie animada "Eyes of Wakanda".

La insider añade que la serie durará 4 episodios y seguirá la historia de Wakanda a través de los siglos, incluyendo la era de Troya. pic.twitter.com/LMZz6jgng3 — Miler Lovera (@Relim3000) December 28, 2023

Se trata de una serie antológica que seguirá la estela de What If. Y a lo largo de sus episodios mostrará la historia de cuantos han portado el manto del protector de Wakanda. En este sentido, la presencia de Daniel Rand no tendría cabida, por lo que la opción más plausible es que la Casa de las Ideas muestre cómo uno de los portadores del traje de Black Panther cuente entre sus habilidades esa arma mística que es el don del Puño de Hierro.

Pese a que todavía los detalles sobre Eyes of Wakanda permanecen bajo llave, se espera que Disney+ estrene la serie en algún punto de 2024. "A lo largo de la historia de Wakanda, a valientes guerreros se les ha encomendado la tarea de viajar por el mundo recuperando peligrosos artefactos de vibranium. Esta es su historia", reza la sinopsis lanzada por la plataforma.