VÍDEO: Brie Larson (Capitana Marvel) llora al conocer a Jennifer López

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Ni siquiera la superheroína más poderosa de todo el Universo Marvel es capaz de contener las lágrimas de emoción de conocer a sus ídolos. Esto fue lo que le pasó a Brie Larson, la actriz que encarna a Carol Danvers en el cine, al encontrarse por primera vez cara a cara con Jennifer López.

Fue en la alfombra roja previa a la gala de los Globos de Oro donde, mientras estaba siendo entrevistada por Entertainment Tonight, Larson entró en combustión emocional ante la presencia de la cantante y actriz de raíces portorriqueñas.

"Significas mucho para mí. Vi Selena y eso fue lo que me hizo querer ser actriz", le dijo Larson con lágrimas en los ojos después de fundirse en un abrazo. Una reacción auténtica y muy emocional que hizo que la propia Lopez se conmoviera y tuviera también que secarse los ojos. "Oh, por favor... me vas a hacer llorar", dijo López tras esa referencia su película de 1997.

Brie Larson meeting Jennifer Lopez for the first time is our golden moment. #GoldenGlobes pic.twitter.com/uUlIaos2mb — Entertainment Tonight (@etnow) January 8, 2024

"Tu ética de trabajo es muy importante. Gracias. He querido decirte eso durante mucho tiempo, así que realmente... no pensé que fuera a ser así ahora. Está bien. Voy a tener que ir a tomar un chupito tequila o algo así", dijo Larson abanicando su cara con la mano. "Yo me acabo de tomar uno", bromeó López.

Larson estaba nominada a los Globos de Oro como mejor actriz protagonista en una miniserie por su trabajo en Cocina con química, un premio que finalmente fue a parar a manos de Ali Wong por su interpretación en Bronca (Beef), aunque a tenor de este vídeo... Larson ya consiguió su gran premio antes de que arrancara la gala.