Así de grotesca pudo ser Bruja Escarlata en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio)

Tras aterrorizar bajo su yugo mágico a todo un pueblo en WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) el personaje encarnado por Elisabeth Olsen volvió a destaparse como la gran villana en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y si bien allí Wanda Maximoff sí dio muestra de todo su enorme poder, ahora se ha revelado que su aspecto pudo ser mucho más grotesco y aterrador.

Es en el libro sobre la producción y los secretos del filme, titulado Doctor Strange in the Multiverse of Madness - The Art of the Movie, donde aparecen estas imágenes inéditas que muestran a una Bruja Escarlata cuya monstruosa apariencia roza lo inhumano.

En la película, la mutante había estado jugando con las fuerzas oscuras y las imágenes, compartidas por un usuario de Reddit, muestran a una Wanda totalmente controlada y transformada por el Darkhold, el libro de magia negra a través del cual intentó recuperar, de nuevo, a sus hijos.

Una casi irreconocible Olsen aparece en esta truculenta ilustración con los ojos rojos y la piel de alrededor negra, la cara agrietada y su característico tocado ahora compuesto de materia orgánica desgarrada.

Wanda Maximoff se dejó ver por última vez como villana de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura tras haber sido un personaje recurrente en el UCM desde su primera aparición en la escena poscréditos de Capitán América y el Soldado de Invierno. Tras numerosas pérdidas y pruebas personales, la Wanda de Doctor Strange 2 busca lograr su felicidad a toda costa y para ello remueve el multiverso en busca de los hijos que tenía en WandaVision, sin importarle servirse de demonios y matar superhéroes en el proceso.

En una importante escena al final de la película, Bruja Escarlata encuentra una versión de sus hijos, pero estos se muestran horrorizados al verla. Esta reacción habría sido mucho más lógica de haberse usado los diseños originales. Sin embargo, la decisión de mantener a Wanda con un aspecto más humano quizá se deba a razones narrativas, ya que el mal bien puede tener rostro humano. O quizá se quería mantener la ambigüedad de hasta qué grado Wanda estaba controlada por el Darkhold.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, estrenada en 2022, recaudó más de 950 millones de dólares en taquilla. La película pareció poner un punto final a la historia de Bruja Escarlata pero su reaparición no queda descartada y quizá la serie de Agatha: Darkhold Diaries, el spin-off de WandaVision, la traiga de vuelta.