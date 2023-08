Emma Stone alimenta los rumores sobre su vuelta al Spider-Verso

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Saltan las alarmas entre los fans de Marvel. Si bien hace poco Andrew Garfield reconoció que la historia de su Spider-Man seguía con vida dentro del UCM, ahora Emma Stone ha proporcionado una jugosa pista que alimenta los rumores de su vuelta como Gwen Stacy. Unas especulaciones que tienen relación con su nuevo y peculiar peinado.

La actriz, que este año estrenará Pobres criaturas a las órdenes de Yorgos Lanthimos, ha cambiado radicalmente su peinado y ha posado con su nuevo 'bob cut' rubio platino en la cuenta de Instagram de su estilista, Mara Roszak. La publicación ha generado una multitud de reacciones en la red social, ya que su maravilloso nuevo 'look' recuerda irremediablemente al cabello de la Spider-Gwen de Spider-Man: Cruzando el Multiverso.

No son pocos los que se han dado cuenta del increíble parecido de la actriz con el personaje de la película de animación de Sony Pictures, al que Stone ya interpretó en las dos cintas de The Amazing Spider-Man que protagonizó junto a Andrew Garfield. El intérprete que dio vida a Peter Parker confirmó hace unos días que su historia del hombre araña "nunca termina" y que tenía "un potencial infinito con el personaje y sus diferentes interacciones".

Ojalá una película de Spider-Gwen con Emma Stone.



¡El Spider-Verso es real! pic.twitter.com/CB48xG2hdQ — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) August 9, 2023

They need to bring Emma Stone back for Secret Wars as a Spider-Gwen variant pic.twitter.com/gdyevlyxzy — Joe (@hzjoe03) August 8, 2023

Los rumores de que Marvel Studios estuviera planteándose dar luz verde a la tercera entrega de The Amazing Spider-Man con Garfield y Stone no son nuevos. Pero, por el momento, no son más que simples especulaciones. A raíz de esta fotografía de la protagonista de La La Land que recuerda a Gwen, no son pocos los que piensan que la actriz es la favorita para encarnar al personaje en un posible 'live action' de la alabada franquicia de animación de Sony.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso conectó su historia con el hombre araña de Sam Raimi y las dos cintas protagonizadas por Andrew Garfield, así que no es descartable que Emma Stone aparezca (como hizo Donald Glover) en la tercera parte de la saga dando vida a la versión animada a la que pone voz Hailee Steinfeld, aunque solo sea en forma de cameo. Las infinitas posibilidades que ofrece el multiverso del UCM pueden hacer posible que Stone vuelva a ser Gwen en alguna futura cinta del estudio, aunque tan solo se trate de alguna pequeña aparición.