¿Dónde Ver Las Películas Nominadas A Los Oscar 2026? - A24/NETFLIX/WARNER BROS.

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de Hollywood ha dado a conocer la lista de nominados de cara a la gala de los Oscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Entre las favoritas de esta nueva edición se encuentran el filme de Ryan Coogler, Los pecadores, con nada menos que 16 nominaciones, seguida de cerca por Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, así como Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein, que cuentan con nueve nominaciones cada una.

Algunas de estas producciones, como Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, o Hamnet, el drama de Chloé Zhao con Paul Mescal, tienen previsto su estreno en salas este mismo mes. En cambio, otras, como la cinta de Oliver Laxe, Sirat, o el filme de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Bugonia, ya están disponibles en distintas plataformas de streaming.

A continuación, dónde ver las principales nominadas en los Oscar 2026:

LOS PECADORES

Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, Los pecadores combina el cine de vampiros con la música blues para lidiar con un misterioso peligro sobrenatural. La cinta, que se ha convertido en el largometraje más nominado en la historia de los Oscar, cuenta con 16 nominaciones.

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

UNA BATALLA TRAS OTRA

Una batalla tras otra, película de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio como un activista retirado, se ve arrastrado a un viaje inesperado cuando su hija desaparece. La cinta cuenta con 13 nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película, dirección y actor.

Disponible en HBO Max y Movistar Plus+.

VALOR SENTIMENTAL

Valor sentimental pone el foco en las hermanas Nora y Agnes Borg, quienes, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su padre, Gustav, un célebre director de cine que deberá limar asperezas con sus hijas. La cinta de Joachim Trier cuenta con nueve nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor actriz y dirección.

En cines desde el 5 de diciembre de 2025.

MARTY SUPREME

Timothée Chalamet encarna a la leyenda del ping pong de los años 50, Marty Mauser, Marty Supreme (Sin límites). Dirigida por Joshua Safdie, la película, con nueve nominaciones a los Oscar, compite, entre otras categorías, por mejor actor para Chalamet y dirección para Safdie.

En cines el 30 de enero.

FRANKENSTEIN

La reinvención del relato de Mary Shelley, dirigida por Guillermo del Toro, con Oscar Isaac como el científico Victor Frankenstein, que crea al monstruo con piezas de cadáveres, cuenta también con nueve nominaciones.

Disponible en Netflix.

BUGONIA

Bugonia es la nueva película del aclamado director Yorgos Lanthimos, con la oscarizada Emma Stone. La cinta, remake de la comedia de ciencia ficción surcoreana Save the Green Planet, cuenta con cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y actriz para Stone.

En cines desde el 7 de noviembre de 2025 y en Amazon Prime Vídeo para su compra o alquiler.

F1: LA PELÍCULA

F1: La película, el adrenalínico filme automovilístico protagonizado por Brad Pitt y dirigido por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), tiene cuatro nominaciones al Oscar, entre ellas mejor película y sonido.

Disponible en Apple TV.

HAMNET

Chloé Zhao dirige a Paul Mescal (Gladiator 2) y Jessie Buckley en este filme sobre la trágica historia real que inspiró a William Shakespeare a escribir Hamlet. La cinta está nominada al Oscar a mejor película, actriz, casting y dirección.

En cines desde el 23 de enero.

EL AGENTE SECRETO

Dirigida por Kleber Mendonça Filho y ambientada en el Brasil de 1977 bajo el régimen militar, El agente secreto sigue los pasos de un experto en tecnología y disidente político, al que interpreta Wagner Moura (Narcos), que intenta huir de la persecución y oponer resistencia a un régimen autoritario. El filme tiene cuatro nominaciones al Oscar y aspira a llevarse, entre ellas, el premio a mejor película.

En cines a partir del 20 de febrero de 2026.

SUEÑOS DE TRENES

Sueños de trenes, el filme de Clint Bentley con Joel Edgerton en el papel de Robert Grainier, un trabajador de la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX, cuenta también con cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y canción original.

Disponible en Netflix.

SIRAT

La representación española en los Oscar 2026 llega de la mano de Oliver Laxe con Sirat. El filme, que sigue los pasos de un padre que, acompañado de su hijo pequeño, busca a su hija adolescente perdida desde hace meses en las 'raves' de las montañas del sur de Marruecos, se encuentra entre los cinco títulos nominados a la mejor película internacional y mejor sonido en esta 98.ª edición de los premios.

Disponible en Movistar Plus+.