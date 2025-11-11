Timothée Chalamet, dispuesto a todo para cumplir su sueño (y para ganar el Oscar) en el intenso tráiler de Marty Supreme - DIAMOND FILMS

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Tras su estreno mundial en el pasado Festival de Cine de Nueva York, Marty Supreme llegará a los cines el 30 de enero de 2026. Entretanto, ya ha salido a la luz un intenso tráiler de la cinta en la que Timothée Chalamet, que ya suena en las quinielas para los Oscar por este trabajo, encarna a Marty Mauser, un hombre de desmedida ambición dispuesto a todo para convertirse en una leyenda del tenis de mesa.

"Tengo un propósito", le dice Mauser al comienzo del adelanto a la estrella de cine Carol Dunne (Gwyneth Paltrow) mientras se viste. "Bien, déjame preguntarte algo. ¿Se gana dinero con este jueguecito del tenis de mesa?", le dice ella.

"Aún no", contesta Marty. "¿Tienes trabajo?", pregunta Stone, a lo que Mauser responde que "no". Es entonces cuando las imágenes muestran al joven encarnado por Chalamet entrenando intensamente para ser una estrella del tenis de mesa.

Sin embargo, su sueño de destacar en este deporte no será tan fácil como piensa. "Mi vida se está desmoronando. Pero voy a encontrar una solución", se autoconvence Mauser en una secuencia. En ese instante le hacen una oferta para superar las dificultades económicas que tanto él como su madre atraviesan; sin embargo, parece rechazarla.

"¿Qué estás haciendo? Creo que no entiendes los errores aquí", le suelta sin pudor un personaje encarnado por Dennis Creaghan mientras Mauser suelta una arrogante carcajada. "A veces me da risa nerviosa", contesta Marty.

"Josh Safdie firma su primer trabajo en solitario como director de este apasionante filme sobre Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven con una ambición desmesurada que está dispuesto a todo para cumplir su sueño. Con ayuda, entre otros, de la estrella de cine Carol Dunne (Gwyneth Paltrow), demostrará al mundo entero su grandeza", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Safdie y coescrita junto a Bronstein, la apasionante historia de Marty Supreme va más allá de ser un mero biopic e indaga en la perseverancia, la ambición sin límites y el deseo de cumplir el sueño americano.

Además de Chalamet, nominado en dos ocasiones al Oscar, y de Paltrow, ganadora de un Oscar por su papel en Shakespeare enamorado, la película también cuenta en su elenco con Odessa A'zion (Grand Army), el varias veces nominado a los Emmy Kevin O'Leary (Shark Tank), el rapero Tyler Okonma (The Creator), quien debuta con esta película en la gran pantalla, y la ganadora de dos premios Emmy Fran Drescher (La niñera), entre otros.