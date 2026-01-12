Leonardo DiCaprio, el rey del meme en los Globos de Oro: Sus momentos tronchantes con las k-pop, la seguridad... Y más - PARAMOUNT+

No ganó, ese honor fue para Timothée Chalamet por Marty Supreme, pero Leonardo DiCaprio se convirtió, involuntariamente, en una de las grandes estrellas en redes de la 83.ª edición de los Globos de Oro. El interprete, que asistió a la gala al estar nominado a mejor actor en una película de comedia o musical por Una batalla tras otra, se vio involucrado en una sucesión de momentos cómicos y situaciones rocambolescas que se han viralizado en redes sociales haciendo del protagonista de El renacido o Titanic el rey del meme de los premios.

DICAPRIO Y LAS DIVAS DEL K-POP

Uno de los momentos del evento más celebrados llegó cuando el actor se mostró especialmente expresivo durante una pausa publicitaria. Sentado en una de las mesas del salón, se le vio señalar, sonreír, hablar, gesticular y hasta poner morritos en una sucesión de muecas teatrales que muchos consideran algo poco habitual en él.

Pese a que no se puede escuchar su conversación ni identificar con certeza a su interlocutor, sus gestos, tan expresivos como espontáneos, bastaron para que el instante se viralizara en redes sociales.

En el vídeo difundido desde el interior de la gala por Kyle Buchanan, periodista de The New York Times, DiCaprio mantiene contacto visual con alguien cercano, le señala con el dedo y parece vocalizar "Te estaba mirando cuando la cosa esta del K-pop y tú estabas como '¿Es eso... quién es ese?'". A continuación, el intérprete se ríe mientras recrea, con una gestualidad muy marcada, la reacción que la otra persona habría tenido minutos antes.

Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 12, 2026

Las redes sociales reaccionaron de inmediato y con entusiasmo, celebrando la actuación del actor pese a no conocer el contexto exacto. Entre otros comentarios, figuraron mensajes como "Leonardo DiCaprio se merece un Globo de Oro aparte solo por esto", "El mejor actor facial del juego", "Leo solo está a su rollo, dejad al hombre en paz", "Qué diva", "Obsesionada con esto. Actitud x 1000", "La cara del tío tiene todas las expresiones correctas. Un talento de verdad" y "Un nuevo meme de Leonardo DiCaprio acaba de entrar en el chat".

RETENIDO POR LA SEGURIDAD

Según informa un periodista de Vanity Fair presente en los Globos de Oro 2026, a DiCaprio lo detuvo brevemente la seguridad del evento cuando intentaba regresar a su asiento en pleno directo. Debido a la normativa del evento, mientras el programa está en emisión, nadie puede atravesar el patio de butacas, ni siquiera las mayores estrellas, así que el actor habría tenido que esperar a la siguiente pausa publicitaria.

El testimonio recoge que "Vi cómo la seguridad impedía a Leonardo DiCaprio dirigirse a su asiento durante el segmento de Snoop Dogg" y añade que "Chase Sui Wonders y Selena Gomez también tuvieron que esperar en el mismo grupo repleto de estrellas".

LA BROMA DE LAS NOVIAS JÓVENES DE DICAPRIO

DiCaprio también fue objeto del monólogo de apertura de Nikki Glaser, que ejerció como conductora del evento por segundo año consecutivo. La cómica no evitó bromear sobre su historial amoroso y su tendencia a relacionarse con mujeres que no pasan de los 27 años.

"Leonardo DiCaprio está aquí para Un moño tras otro... Qué carrera has tenido, innumerables actuaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro, un Oscar, pero lo más impresionante es que lo has hecho antes de que tu novia cumpliera 30 años", dijo Glaser sobre DiCaprio, que se lo tomó con humor.

En el propio monólogo, tras lanzar el chiste, Glaser admitió que recurrir a la vida sentimental de DiCaprio era una broma muy fácil, pero lo atribuyó al secretismo que rodea a su vida privada más allá de este tema.

"Leo, perdona por haber hecho ese chiste, es fácil. He intentado no hacerlo, pero ya sabes... es que no sabemos nada más de ti, tío. No hay nada más. Ábrete un poco", continuó la cómica, que explicó con humor que "busqué información y la entrevista más profunda que has dado en tu vida fue en la revista Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo pasta, pasta y más pasta?". DiCaprio se rió, señaló a Glaser y le dedicó un pulgar arriba en tono jocoso.

FOTO CON OWEN COOPER

Otro de sus momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista al joven Owen Cooper, ganador del Globo de Oro a mejor actor de reparto en una serie o miniserie por Adolescencia. Durante uno de los descansos, el intérprete, de 16 años, se acercó a DiCaprio y le pidió una foto, en una secuencia breve, pero muy celebrada por el contraste entre la veteranía del actor y el entusiasmo del recién llegado.

It's off-screen moments like Owen Cooper meeting Leonardo DiCaprio that remind us why we love the #GoldenGlobes so much. 🥹 pic.twitter.com/FLE2O46hgU — Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

Cooper relató después que no quiso dejar pasar la oportunidad, consciente de lo excepcional del momento. "Bueno, puede que no vuelva a estar aquí otra vez, así que tenía que aprovechar la ocasión", señaló en una entrevista con ExtraTV, antes de explicar su estrategia. "En cuanto llegó el descanso del intermedio, fui corriendo directamente hacia quien quería conocer y lo hice", apuntó.

Junto a DiCaprio, la terna de nominados a mejor actor en una película de comedia o musical la completaban Ethan Hawke por Blue Moon, George Clooney por Jay Kelly, Jesse Plemons por Bugonia, Lee Byung-hun por No hay otra opción y Timothée Chalamet por Marty Supreme, que se alzó con su primer Globo de Oro tras cinco nominaciones.

En cuanto a Una batalla tras otra, la película cerró la noche como una de las grandes vencedoras al sumar cuatro Globos de Oro en esta edición: mejor película musical o comedia, mejor dirección (Paul Thomas Anderson), mejor guion (Paul Thomas Anderson) y mejor actriz de reparto (Teyana Taylor).