El UCM aún tiene recorrido en Disney+: Marvel tiene "varias series en imagen real" en desarrollo - MARVEL

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Tras darse a conocer que Marvel Studios planeaba reducir drásticamente el número de series que estrenaría anualmente Disney+, ha surgido cierta inquietud en torno al futuro del UCM en la pequeña pantalla. No obstante, las últimas informaciones apuntan a que Marvel ya tiene varios proyectos en desarrollo que podría anunciar próximamente.

Según informaba Collider hace apenas unos días, tras el estreno de VisionQuest, serie que pondrá fin a la trilogía iniciada con WandaVision, el próximo 14 de octubre, Marvel se estaba planteando frenar la producción de series en imagen real de Disney+.

Al parecer, esto no afectaría a ficciones que ya están renovadas en la plataforma, como Daredevil: Born Again, cuya tercera temporada ya ha finalizado su rodaje, aunque cabe recordar que recientemente Wonder Man fue cancelada a pesar de su renovación inicial por una segunda temporada.

En todo caso, Marvel no descartaba desarrollar posibles miniseries bajo sellos como Marvel Presents y Marvel Spotlight que les conceden cierto grado de independencia respecto a la continuidad del Universo Cinematográfico Marvel.

Ahora, desde el medio Puck aseguran que al UCM aún le queda recorrido en Disney+. Así, señalan que hay "varias series de Marvel en imagen real" en fase de desarrollo "y se esperan anuncios en breve".

La información no apunta que Marvel Studios está "integrando una nueva hornada de personajes de X-Men que aparecerán en Vengadores: Doomsday, y ampliando aún más el universo cinematográfico con nuevos personajes", mencionando la película en imagen real de Nova capitaneada por Michael Wadron, que finalmente será un largometraje en lugar de una serie. Según aventura el medio, este enfoque podría "repercutir en la estrategia de franquicias de la plataforma de streaming".

¿CUÁNDO ANUNCIARÁ MARVEL NUEVAS SERIES DE DISNEY+?

En cuanto a cuándo podrían producirse estos supuestos anuncios, en la Comic-Con de Nueva York tendrá lugar un panel de Marvel Television el 8 de octubre. Según figura en la página web, en este encuentro se darán a conocer "las próximas series más esperadas de Marvel Television y Marvel Animation en Disney+".

Cabe esperar que en este panel se adelante detalles de VisionQuest, cuyo estreno está previsto seis días después, Daredevil: Born Again, X-Men '97 y Tu amigo y vecino Spider-Man. No obstante, también podría haber alguna que otra revelación sorpresa, pues el estudio suele aprovechar estas convenciones para desvelar nuevos títulos del UCM.