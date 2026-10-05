Universal quiere a J.A. Bayona de vuelta en la próxima película de Jurassic World - CONTACTO / UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

El año pasado, Gareth Edwards fue el encargado de dirigir Jurassic World: El renacer, la más reciente entrega de la franquicia jurásica, protagonizada por Scarlett Johansson. Universal contaba con el cineasta para ponerse al frente de la secuela pero, tras anunciarse su salida del proyecto el pasado agosto por "diferencias creativas", el estudio quiere ahora de vuelta a J.A. Bayona para que capitanee el proyecto.

Según informa The Hollywood Reporter, por el momento el director de Lo imposible no se encuentra en negociaciones formales con Universal para volver a la franquicia, pero sí es el principal candidato para ponerse al frente del proyecto.

Bayona dirigió en 2018 Jurassic World: El reino caído, que, con más de 1.300 millones de dólares recaudados en taquilla, acabó convirtiéndose en la más taquillera de la franquicia después de su predecesora, Jurassic World, que en 2015 amasó más de 1.670 millones a nivel mundial.

Aunque cabe esperar para ver si Bayona finalmente se une al proyecto, todo apunta a que, para la próxima entrega de la saga, Universal prefiere a habituales de la franquicia al frente del proyecto. Así, el filme cuenta con un libreto a cargo de David Koepp, que ya trabajó como guionista tanto en El renacer como en Parque Jurásico y su secuela, El mundo perdido, ambas capitaneadas por Spielberg en los 90.

BAYONA DIRIGIÓ UNA DE LAS PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE PARQUE JURÁSICO

Según informa el medio, Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey tienen previsto retomar sus papeles en la secuela de El renacer, "siempre que sus agendas se lo permitan". Además, Spielberg y el productor Frank Marshall también continúan vinculados al proyecto.

Además de Jurassic World: El reino caído, Bayona ha estado al frente de superproducciones de gran envergadura como La sociedad de al nieve, que en 2024 fue nominada al Oscar a mejor película internacional, o El señor de los anillos: Los anillos de poder, en la que trabajó dirigiendo los dos primeros episodios.

En cuanto a sus próximos proyectos, el cineasta tiene previsto dirigir A sangre y fuego, que adaptará el libro de relatos homónimo de Manuel Chaves Nogales sobre la Guerra Civil española.