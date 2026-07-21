Ryan Reynolds confirma que Deadpool 4 ya está "en camino” - MARVEL STUDIOS

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

A pesar de que Deadpool y Lobezno fue todo un éxito, convirtiéndose en la película con calificación R (solo para adultos) más taquillera de todos los tiempos, una nueva entrega del mercenario bocazas no estaba asegurada. Ahora, Ryan Reynolds ha confirmado que, a pesar de que Marvel Studios está trabajando ya en el reinicio de X-Men, los planes para una cuarta entrega de Deadpool están en marcha.

"Hay algunas historias poco conocidas que creo que se han quedado fuera de las películas", expresó el actor durante una reciente aparición en el Fanatics Fest 2026. "Creo que también faltan algunas historias poco conocidas en algunos de los cómics. Sin duda hay cosas que, ya sabes, me encantan, escritas por Fabian Nicieza [cocreador de Deadpool], que son increíbles. Gerry Duggan, que era amigo mío, era un guionista de cómics increíble", señaló.

"Hay cosas en camino", reveló el intérprete, añadiendo que, de una forma u otra, "habrá otra película de Deadpool". "Va a ser genial", aseguró, sin ofrecer más detalles del proyecto.

Ryan Reynolds announces at Fanatics Fest that there will be another Deadpool film!⚔️

(🎥 hobbynonsense IG) pic.twitter.com/P96bOw6ESK — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) July 19, 2026

EL FUTURO DE DEADPOOL EN EL UCM... ¿CON LOS X-MEN?

No se sabe si la nueva película será una aventura en solitario del mercenario bocazas o si este formará equipo con otros héroes en una cinta coral. El año pasado, fuentes revelaron a The Hollywood Reporter que Reynolds estaba explorando la posibilidad de un filme que reuniese a su personaje con algunos X-Men.

Cabe recordar también cómo, en una entrevista concedida a TIME Magazine, el intérprete apuntó que si Deadpool "se convierte en un Vengador o un X-Men" se llegaría al final de su historia. "Ese es su deseo cumplido y no puedes darle eso", observó entonces. Por otro lado, en declaraciones a Variety, el actor dejó caer cómo, para él, Wade Wilson era un "personaje secundario mucho más que principal", insinuando que, de regresar "será en la película de otro".

Más allá del proyecto mencionado por Reynolds, hay quienes esperan que la próxima aparición de Deadpool en el UCM sea en Vengadores: Doomsday, que llega a los cines el próximo 18 de diciembre. No obstante, por el momento el actor no ha sido confirmado como parte del ya extenso reparto.