El director de The Batman, Matt Reeves, explica por qué nunca rodará una película de Marvel

The Batman, la nueva versión cinematográfica del caballero oscuro encarnada por Robert Pattinson, llega a los cines este 4 de marzo. Precisamente, su director, Matt Reeves, ha asegurado que nunca rodará una película del Universo Cinematográfico Marvel. Y, pesa a la rivalidad entre DC y Marvel, asegura que el motivo no es que no le gusten las películas del UCM.

Fue durante una entrevista concedida a Variety, donde el realizador elogió a Marvel Studios y todo su equipo, encabezado por Kevin Feige, y reveló por qué no dirigirá nunca una película del UCM. Y es que, para Reeves, los universos cinematográficos compartidos, en los que la trama tiene que adaptarse a las películas pasadas y tener en cuenta las futuras, no encajan con su estilo.

"Respeto mucho a Kevin Feige y también a los directores [de Marvel]. Pero para ser sincero, realmente no sé cómo podría abrirme paso ahí. Tiene que haber un grado que me permita explorar, donde tenga algo de libertad para encontrar mi camino", explicó el director.

"Si tengo que entrar en algo que ya está demasiado establecido, entonces creo que me perdería. Y no creo que estuvieran contentos conmigo", prosiguió Reeves, quien ya dejó clara su postura para mantener fuera del timeline del Universo Cinematográfico DC a The Batman.

Algo que sin duda marca la diferencia para Reeves, quien ya en repetidas ocasiones mostró su interés por rodar películas de gran presupuesto, siempre y cuando pudiera dejar su impronta independientemente de su continuidad. Algo que volvió a poner de manifiesto: "la industria ha cambiado tanto que, si haces una película para que esté en los cines, no estarás haciendo nada que deje una identidad propia como autor".

"Ahí es donde está el público. No digo que esté contento con ello. Sólo digo que es lo que es", concluyó el director.

Protagonizada por Robert Pattinson, The Batman abordará el segundo año del caballero oscuro luchando contra el crimen en Gotham, donde deberá enfrentarse a una nueva amenaza, el misterioso Enigma. El villano desatará una oleada de terribles crímenes y amenazará con destapar las mentiras del pasado de la familia Wayne.

Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma y Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Peter Sarsgaard como el fiscal Gil Colson, Colin Farrell como Pingüino y Jeffrey Wright como el comisario Jim Gordon, completan el elenco del filme dirigido por Matt Reeves.