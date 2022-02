The Batman revela más del trágico origen de Enigma y su pasado con Bruce Wayne

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

En The Batman, Paul Dano interpreta a Enigma, el desconcertante villano de la película. Un personaje misterioso que aún no ha mostrado su rostro en el material promocional y del que se han nuevos detalles sobre origen en la novelización del filme dirigido por Matt Reeves que se estrena el próximo 4 de marzo.

La novela, publicada por la editorial Random House, lleva por título Before the Batman: An Original Movie Novel (The Batman). Tal y como apunta de The Direct, el relato traslada a los lectores hasta los primeros años de Bruce Wayne, y también desvela algunos pormenores sobre la juventud del joven Edward Nashton, quién tiempo después se convertirá en Enigma.

El libro revela como Edward, cuya historia comienza varios años después de haber cursado la secundaria con Wayne, movido por otros intereses deja de lado su pasión por música en favor de su obsesión por los rompecabezas y acertijos. Algo que lo convierte en víctima del acoso por parte de sus compañeros quienes le apodaron, "Ed el raro".

Nashton, que empieza a trabajar duramente, comienza también a desarrollar un fuerte resentimiento hacia su compañero, Bruce quien, pese a ser huérfano, es también rico. Y, aunque Edward se esfuerza por labrarse su propio futuro -llega, además, a plantearse estudiar contabilidad forense, ya que cree que es algo parecido a resolver acertijos- no puede dejar de pensar obsesivamente en lo afortunado que es el joven millonario de Bruce.

Si bien el relato ofrece una mirada en mayor profundidad sobre la juventud de Edward Nashton y cómo se va perfilando hasta convertirse en el cruento criminal encarnado por Dano en la película, cabe recordar que Warner Bros. ha sido muy cuidadosa a la hora de desvelar información sobre el siniestro villano y su posible conexión con la familia Wayne.

Sin embargo, es más que evidente que el objetivo de sus crímenes son las élites de Gotham y que, muerte tras muerte, Enigma pretende desenmascarar un sistema podrido y corrupto.

Con Robert Pattinson como Bruce Wayne, The Batman abordará el segundo año del caballero oscuro luchando contra el crimen en Gotham, donde tendrá que hacer frente a una nueva amenaza, el turbador Enigma que desata una oleada de crueles crímenes y amenaza con destapar mentiras del pasado de la familia Wayne.

Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Peter Sarsgaard como el fiscal Gil Colson, Colin Farrell como Pingüino y Jeffrey Wright como el comisario Gordon completan el reparto de la película dirigida por Matt Reeves.