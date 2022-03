Primeras críticas de The Batman: "La mejor película de Batman desde El caballero oscuro"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos por la pandemia, The Batman, la esperada nueva versión cinematográfica del icónico personaje de DC comics, llega a la gran pantalla. Y pocos días antes de su lanzamiento, previsto para el viernes 4 de marzo, comienzan a llegar las primeras críticas internacionales del filme dirigido por Matt Reeves al que algunos califican ya como "la mejor película de Batman desde El caballero oscuro", el filme de Christopher Nolan.

Y es que, tanto los críticos de medios especializados como algunos de los seguidores del personaje han tenido la oportunidad de ver la cinta en los pases de prensa y los diferentes preestrenos que se han celebrado a lo largo del globo y sus reacciones, la mayoría muy entusiastas, no se han hecho esperar. Es el caso la de Kofi Outlaw de ComicBook, quien asegura que The Batman ofrece "una visión asombrosamente nueva del personaje, el mundo y la tradición de Batman" y abre la puerta a "un futuro prometedor" para la franquicia.

Otros, como David Rooney de The Hollywood Reproter aseveró que se trata de una película "sombría" en la que "los utensilios del superhéroe como la capa, la capucha, el Batmóvil o sus increíbles artefactos forman parte del oscuro entramado de una historia de detectives". El crítico también dejó constancia de que The Batman carece de diversión o ligereza y avisa: "Por muy convincentes que sean las tomas de Nolan y ahora el material rodado por Reeves, toda esa sobriedad puede llegar a ser cargante".

Brian Lowry de CNN elogió la versión encarnada por Pattinson y ratificó que se trata de la adaptación más sombría del caballero oscuro que tanto tiempo han estado esperando los fans del personaje. Aunque, del lado negativa, considera que su duración es excesiva: "Podría eliminar fácilmente 30 minutos sin que le afectara mucho".

Para Ross Bonaime, de Collider, Aunque el tercer acto "no puede evitar comenzar a tocar las notas que uno esperaría de una película de superhéroes" y se percibe "con un tono totalmente distinto del resto del filme", The Batman es, en su conjunto es "el mejor Batman" desde el estreno de El caballero oscuro de Nolan. "Cuenta con un mundo rico y cautivador que revigoriza personajes que ya hemos visto en la pantalla una y otra vez", sentencia.

Sin embargo, la película no ha convencido a todo el mundo y ya tiene a sus primeros detractores. Tal es el caso de Johnny Oleksinski del New York Post y que tacha a The Batman como un filme "soso y olvidable" además de, "demasiado lúgubre". No conforme con ello, dejó caer que es la primera aventura del personaje totalmente vacua. "Aquí Batman sólo está para asegurarse de competir con Marvel en la taquilla", espetó.

Otras de las críticas llegan también por parte de los fans. Quienes también han querido mostrar su parecer en las redes sociales tras haber visto a Pattinson en la piel del caballero oscuro. Algunas de ellas, han destacado otros aspectos de la cinta asegurando que han creado una estética única para la adaptación.

"Nunca pensé que vería una película de Batman cómo #TheBatman: una auténtica historia de detectives, con un ritmo preciso, colmado por su atmósfera, con un estilo sobrio. Y es algo apabullante de ver. @GreigFraser_dp y @mattreevesLA han creado una estética a la vez sugerente e inimitable", aseguró un usuario en Twitter.

I never thought I would see a Batman movie like #TheBatman: an actual detective story, methodically paced, dripping with atmosphere, modestly stylish. And it's sort of incredible to look at. @GreigFraser_dp and @mattreevesLA have crafted an aesthetic at once evocative and unique. pic.twitter.com/xSAPUDZrQF — Kris Tapley (@kristapley) February 28, 2022

"GUAU. #TheBatman es la película del personaje mejor realizada de TODOS LOS TIEMPOS. Robert Pattinson es PERFECTO para el papel y la dirección de Matt Reeves brilla con todos los departamentos funcionando a pleno rendimiento. Un logro técnico magistral que se convierte en una de las mejores películas de cómics de todos los tiempos", afirma otro seguidor del Caballero Oscuro.

WOW. #TheBatman is the BEST crafted Batman film of ALL TIME. Robert Pattinson is PERFECT for the role & Matt Reeves’ direction shines with all departments firing on all cylinders. A masterful technical achievement that becomes one of the greatest comic book movies of all time pic.twitter.com/ROIOCKExkQ — Diego Andaluz (@thediegoandaluz) February 28, 2022

"The Batman pasará a la historia como una de las mejores películas de cómics en mucho tiempo. El guión, las interpretaciones, los decorados y la narrativa visual son tremendas. Robert Pattinson resplandece como un emocionante Batman junto al terrorífico Enigma de Paul Dano. La obra maestra moderna de Matt Reeves, afirma otro usuario de Twitter.

#TheBatman will go down as one of the best comicbook films in a long time. The script, performances, set pieces, & visual storytelling was phenomenal. Robert Pattinson shines as an emotional brooding Batman next to Paul Dano's terrifying Riddler. Matt Reeves' modern masterpiece. pic.twitter.com/FBoQmjLzJs — Duane Miller (@Cinemaniac94) February 28, 2022

"Mis primeras impresiones después de ver #TheBatman. Quiero volver a verla ya. Todos están perfectos en esta película", comentó otra usuaria de Twitter.

My initial thoughts after watching #TheBatman. I already want to see it again. Everyone in this film is perfection. They really do push that PG-13 rating. So many tense moments. It was everything I wanted. Robert Pattinson IS Batman. pic.twitter.com/AaO7Xsbod5 — Michelle Reed (@MichelleNReed) February 28, 2022

Con Robert Pattinson como Bruce Wayne, The Batman abordará el segundo año del Caballero Oscuro luchando contra el crimen en Gotham, donde tendrá que hacere frente a una nueva amenaza, el misterioso Enigma. El villano desatará una oleada de cruentos crímenes y amenazará con destapar las mentiras del pasado de la familia Wayne.

A Pattinson le acompañan en la película, Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma, Colin Farrel como Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon completan el elenco de la cinta dirigida por Matt Reeves que se estrenará el este viernes 4 de marzo.