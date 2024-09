Deadpool y Lobezno ya adelantó el fichaje de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en el UCM

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico Marvel como el Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y su secuela, Avengers: Secret Wars, a las órdenes de Joe y Anthony Russo. Pero antes de que la Casa de las Ideas anunciase la noticia en la Comic-Con celebrada en San Diego hace tan solo unos días, un sutil detalle oculto en Deadpool y Lobezno ya parecía anticipar la repesca del actor para interpretar a tan ilustre villano en la gran pantalla.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Además de recuperar a Hugh Jackman como Lobezno, la cinta de Shawn Levy cuenta con emocionantes escenas de acción y todo un festín de cameos estelares, como Chris Evans retomando su papel de Johnny Storm, A.K.A. la Antorcha Humana, o Wesley Snipes retomando su rol de Blade, el cazavampiros. Y también un buen puñado de referencias ocultas para los fans más exigentes.

Uno de estos detalles en concreto podría haber anticipado el regreso de Downey Jr. a Marvel como Víctor Von Doom. Cuando Wade Wilson y Logan son capturados por Pyro (Aaron Stanford), este los conduce directamente hasta el Vacío, donde se encuentra la base secreta de Cassandra Nova (Emma Corrin), la siniestra hermana gemela del Profesor X que goza de enormes poderes.

Allí se encuentran una serie de personajes y vehículos que ya habían aparecido anteriormente tanto en las producciones de Marvel Studios como en el extinto universo de Fox. Entre ellos se encuentra un coche muy similar al de Cráneo Rojo (Hugo Weaving) en Capitán América: El primer vengador, salvo por un curioso detalle.

