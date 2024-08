Wesley Snipes, sobre su regreso como Blade: "No pensé que a Marvel le interesara"

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Wesley Snipes protagonizó en los 90 y principios de los 2000 la saga Blade, basada en el personaje de Marvel. Dos décadas después, el actor ha retomado el papel en Deadpool y Lobezno, una propuesta que el intérprete ha confesado que le pilló por sorpresa.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Snipes ha relatado cómo se gestó su aparición en el filme. "Todo empezó con un mensaje de texto de Ryan Reynolds", aseguró. Cuando Reynolds le contó su idea, Snipes dudó al principio. "Es muy poco probable. Y dije: 'Bueno, si puedes hacerlo realidad, vale. Iré y lo haré'", respondió.

Parte de sus dudas provenían de que Marvel está preparando una nueva versión de Blade que contará con Mahersala Ali como protagonista. "No pensé que fuera posible. No pensé que sería capaz de lograrlo. No pensé que a Marvel le interesara. A Disney le gustaba. Y también porque tenían a Mahershala, ya sabes, elegido para la próxima versión. Entonces no tenía sentido para mí", confesó Snipes.

"Pero cuando recibes una llamada de Ryan Reynolds de la nada después de 20 años, dices: 'Está bien, tengo que atender esta llamada. Veamos de qué se trata'. Me contó la idea... Dijeron 'sí' y 'está listo'. 'Si tú estás dentro, nosotros estamos dentro'. Así que aquí estamos", relató.

Además, Snipes desveló que no es la primera vez que surge alguna propuesta para volver a encarnar a Blade. "A lo largo de los años, hemos tenido conversaciones muy interesantes, algunas de ellas muy sustanciales y otras no. Así que pensé que estaba pasando página, lo cual está bien. Hice tres películas y pensé que salieron bastante bien. No tan mal... Así que pasamos a otras cosas, más grandes y cosas mejores también", afirmó.

Entre sus otras preocupaciones, el actor admitió que fue "un reto" mantener en secreto su aparición en la película, así como ponerse en forma para el papel. "No estaba listo para Blade. No voy como Blade todos los días, ¿sabes a qué me refiero? Con gabardina, gafas de sol y colmillos en la boca", bromeó. "Tuvimos que entrenar. Teníamos que conseguir el cuerpo, y mi mayor preocupación era estar en condiciones para afrontar cualquier acción. Realmente no me dijeron cuál iba a ser la acción, así que me preparé para lo que fuera que vendría. Afortunadamente, no tuve que hacer tanto como pensé porque las películas de acción son difíciles. No son nada fáciles. Aproximadamente al mes de empezar, conseguí el cuerpo adecuado", expuso.

Snipes interpretó por primera vez al superhéroe en Blade de 1998, dirigida por Stephen Norrington. El actor retomó el rol en Blade II de 2002 y Blade: Trinity de 2004. En 2019, Marvel confirmó que estaba trabajando en una nueva versión de Blade protagonizada por Ali. El proyecto ha sufrido varios contratiempos, incluida la salida del director Bassam Tariq y la huelga de guionistas. Blade ahora será dirigida por Yann Demange y su estreno está previsto para el 7 de noviembre de 2025.