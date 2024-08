Archivo - Jeremy Renner, sobre el regreso de Robert Downey Jr.: "El hijo de p*** no me dijo nada"

Archivo - Jeremy Renner, sobre el regreso de Robert Downey Jr.: "El hijo de p*** no me dijo nada" - CONTACTO - Archivo

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

El anuncio del regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel como su nuevo gran villano, el Doctor Doom, ha provocado diversas reacciones entre el fandom... y antiguos compañeros. Jeremy Renner se ha pronunciado al respecto, afirmando que para él fue toda una sorpresa que el actor que dio vida a Iron Man durante 11 años, vaya a enfrentarse a aquellos que una vez fueron parte de su 'familia'.

En una entrevista concedida a US Weekly, el actor que interpreta a Ojo de Halcón en el UCM contestó de manera sincera después de preguntarle acerca de si conocía algo de los planes de Downey Jr. y Marvel: "¡No! No tenía ni idea. El hijo de puta no me había dicho nada. Somos buenos amigos, tenemos un chat de la familia de los Vengadores, los seis originales. Y no dijo ni pío".

Renner, que ha coincidido con el intérprete que dará vida al Doctor Doom en cuatro largometrajes, relató su reacción a la noticia: "Me metí en Internet y, acto seguido empecé a llamarle diciéndole: ¿Qué está pasando? ¿Has estado escondiéndonos esto todo el tiempo? Es una noticia muy emocionante. Estoy realmente emocionado por ello".

Además del recientemente oscarizado Downey Jr., es probable que otros nombres regresen al UCM en las próximas entregas que Kevin Feige anunció en la pasada Comic-con, Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está programado para 2026 y Vengadores: Secret Wars, que llegará a las salas de cine en 2027. Sobre esta posibilidad, Renner, cuya última aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel data de 2021 en la miniserie Ojo de Halcón, confía en el retorno de su personaje para enfrentarse así a su viejo amigo.

"Tienes a Downey de vuelta, tienes a los hermanos Russo de vuelta. Marvel lo va a hacer bien yendo en esta dirección. Las películas de los Vengadores han sido siempre las favoritas de los fans y hay un montón de personajes maravillosos en ellas. Va a ser un desafío juntar a todo el mundo, pero estoy emocionado por ello, ya veremos. Creo que probablemente lo haremos, es todo muy reciente, acaban de anunciarlo. Tienen que empezar a pensar en cómo hacerlo", dijo el protagonista de Mayor of Kingstown.

El actor sufrió un grave accidente al ser arrollado por una maquina quitanieves en enero de 2023 que le mantuvo un año apartado de los sets de rodaje. Renner ha dejado claro que está recuperado y ha querido dejar unas palabras de agradecimiento para esos compañeros de la familia marvelita que le acompañaron en los momentos más duros: "Siempre estoy dispuesto a participar. Voy a estar lo suficientemente fuerte, ten eso seguro. Estaré preparado. Todos esos chicos han estado a mi lado cuando estaba en camilla y durante todo el proceso de recuperación. Así que... si me quieren, pueden contar conmigo. Sería algo especial".