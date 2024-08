Genial reacción de Jeff Goldblum al fichaje de Robert Downey Jr. Como Doctor Doom de Marvel

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. regresará al UCM, aunque lo hará como su nuevo y formidable villano, Víctor Von Doom, en Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Jeff Goldblum, quien tuvo un papel destacado interpretando al Gran Maestro en Thor: Ragnarok, ha ofrecido sus siempre muy particulares impresiones ante el regreso del actor a Marvel como el archienemigo de Los 4 Fantásticos.

Tras salvar al mundo de Thanos y sus mortales huestes en Vengadores: Endgame, parecía que el ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer se había despedido definitivamente de Iron Man y del UCM. Por lo que la repesca de Downey Jr. durante la pasada Comic-Con de San Diego para dar vida al Doctor Doom cogió desprevenidos a propios y extraños.

Es más, uno de los primeros en reaccionar a la sorprendente noticia fue su compañero en los Vengadores, Jeremy Renner (Ojo de Halcón). "Él no me había dicho nada. Somos buenos amigos, tenemos un chat de la familia de los Vengadores, los seis originales. Y no dijo ni pío", revelaba no hace mucho a US Weekly.

Tras la reacción de Renner, le llega el turno a Jeff Goldblum. Seguramente para muchos, el actor pasará a la posteridad por interpretar al irreverente doctor Ian Malcom en la saga de Jurassic Park. Pero también encarnó en el UCM al Gran Maestro.

En su reciente paso por el podcast Happy, Sad, Confused, Goldblum, que acaba de estrenar KAOS, su nueva serie en Netflix se mostró entusiasmado con la idea de que Downey Jr. vaya a ser ahora el Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars. "Excelentes noticias. Creo haber oído algo vagamente... sí, sí, escuché rumores cercanos. Sí, canales", admitió el actor.

"Víctor Von Doom... Me gusta ese nombre. Si me hubiese llamado Victor Von Doom, habría llegado mucho más lejos de lo que me encuentro ahora. Es un gran nombre. O Von lo que sea", añadió Goldblum ironizando con la idea. "Von Goldblum", le respondió bromeando el presentador Josh Horowitz al actor, quien encontró interesante a la par que divertido este apelativo.

Otro al que le causó un fuerte impacto el regreso de Downey Jr. al UCM para interpretar al soberano de Latveria fue Jonathan Majors, quien interpretó a Kang y todas sus variantes hasta que fue despedido por Marvel tras ser declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja, Grace Jabbari. "Creo que es justo que el Sr. Downey esté siendo y haya sido recibido con paciencia, curiosidad y amor... y que se le permita trabajar su arte y ser creativo a ese nivel. Yo realmente no he tenido eso", confesó Majors recientemente, mostrándose abierto a interpretar nuevamente a Kang si la Casa de las Ideas se lo pidiera.