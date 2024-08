Filtración de The Fantastic Four: First Steps revela nuevos detalles de la película de Marvel

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos cruzarán las puertas del Universo Cinematográfico Marvel cuando el 25 de julio de 2025 llegue a los cines The Fantastic Four: First Steps. Desde el set de rodaje en Reino Unido, llegan unas imágenes que revelan nuevos y suculentos detalles del filme de Matt Shakman.

The Fantastic Four: First Steps verá a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn convertidos en la familia más querida de Marvel, y a Ralph Ineson como el gran antagonista del filme, Galactus, la descomunal entidad cósmica devoradora de planetas.

Hace tan solo unos días, se filtraron unas imágenes del rodaje en Londres, que mostraban, entre otras cosas, una intrigante escultura dedicada al cuarteto de héroes. Es por lo que muchos se preguntan cuál podría ser el origen de este impresionante monumento en la película.

Desde el set, llegan unas nuevas imágenes que, sin ser demasiado reveladoras, muestran un vistazo en mayor profundidad a dicha escultura. Lo cierto es que podría ser obra de alguien fundamental en la historia de Los 4 Fantásticos: Alicia Masters.

Se trata de un personaje que, en los cómics, aun siendo ciega de nacimiento, tiene un talento inmenso como escultora y mantuvo una relación bastante seria con La Cosa. Pero también acabó coqueteando con Silver Surfer, a quien encarnará Julia Garner en la cinta de Shakman, e incluso con Johnny Storm, A.K.A. la Antorcha Humana, antes de terminar, finalmente, casándose con Ben Grimm.

Sin embargo, se desconoce todavía si la que una vez fue la prometida ciega de Ben Grimm y talentosa escultora aparecerá en The Fantastic Four: First Steps. No obstante, muchos barajan la posibilidad de que el papel recaiga sobre los hombros de Natasha Lyonne, quien fichó para interpretar a un personaje todavía no revelado en el filme.

Por otro lado, cabe recordar que Marvel reveló a los fans, durante la pasada D23 Expo celebrada en Anaheim, que la cinta de Shakman estará situada en la década de los 60 y probablemente en una realidad alternativa.

"Nuestra película está ambientada en los años 60, una especie de retro-futuro de los años 60, y trata mucho sobre la carrera espacial y los viajes al espacio. Así que First Steps tiene que ver en parte con esa idea de exploración", revelaba no hace mucho el cineasta a Entertainment Weekly.