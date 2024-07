Deadpool y Lobezno: ¿Qué es la Agencia de Variación Temporal (AVT), el Vacío, Alioth y la Sagrada Línea Temporal?

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio)

Deadpool y Lobezno ya ha llegado a los cines. La cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman promete violenta acción sin censura y mucho humor pero también aventuras multiversales y un tsunami de cameos de personajes llegados desde diferentes realidades. Y es que, en la película dirigida por Shaw Levy tanto Logan como Wade Wilson se verán obligados a saltar a distintos universos alternativos para intentar salvar el mundo de Deadpool.

Así que, teniendo en cuenta que los mutantes viajarán en el espacio y en el tiempo en su primera aventura cinematográfica dentro del UCM, hay algunos conceptos que se antojan clave para poder desenmarañar el caos multiversal en el que se pueden ver envueltos los héroes... y sus variantes. Y hay varios, la Agencia de Variación Temporal, el Vacío o la Sagrada Línea del Tiempo, que ya son conocidos para los fans de Marvel pero que merece la pena recordar.

¿QUÉ ES LA AVT?

Presentada con detalle en la primera temporada de Loki, la serie de Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston, la Agencia de Variación Temporal (también conocida como Autoridad de Variación Temporal) es una entidad que opera a lo largo del tiempo y el espacio para, en teoría, salvaguardar el multiverso y sus diferentes realidades. Su figura más reconocible es Mobius M. Mobius, el agente interpretado por Owen Wilson.

El cuartel general de la AVT, donde tal y cómo ya se ha revelado en los tráileres de Deadpool y Lobezno llega Wade Wilson para encontrarse con el agente Paradox (Matthew MacFadyen), se encuentra situada en un lugar fuera tanto del tiempo y del espacio. Desde allí, sus trabajadores velan porque el tiempo, o mejor dicho los tiempos o diferentes líneas temporales, sigan su transcurso de manera correcta, eliminando anomalías como lo fue en su momento la huida de Loki tras la Batalla de Nueva York en Vengadores: Endgame.

Estas disrupciones no controladas o "abusos" de la línea temporal, como la que cometió el propio Deadpool al viajar atrás en el tiempo usando la máquina de Cable para salvar la vida de su amada Vanessa, podrían provocar ramificaciones que, si se suceden sin control, acaben colapsando el multiverso.

En teoría, la AVT estaba gobernada por los Guardianes del Tiempo, pero en la serie se descubre que estos son una pantomima, unos robots sin conciencia creada por El Que Permanece, una variante de Kang que es asesinada por Sylvie en el final de la primera temporada de Loki y cuya desaparición originó el caos multiversal. El propio Loki fue quien, ya en el final de la segunda entrega, se sacrificó para salvar la AVT y todas las realidades evitando que el Telar Temporal explotara.

El personaje de Hiddleston termina convertido en una suerte de Yggdrasil, el árbol de la vida en la mitología nórdica, canalizando todas las realidades para que no colapsen y cumpliendo así su "glorioso propósito".

¿QUÉ ES LA SAGRADA LÍNEA TEMPORAL?

La Sagrada Línea Temporal es la realidad en la que ha transcurrido todo el Universo Cinematográfico Marvel... o al menos su mayor parte hasta el momento desde su inicio en Iron Man (2008) hasta la última cinta estrenada The Marvels (2023) y su última serie Echo (2024).

Se trata de la línea temporal denominada como Tierra-616 en la que Peter Parker/Spider-Man tiene el rostro de Tom Holland, Viuda Negra está muerta, Iron Man se sacrificó para acabar con Thanos en Vengadores: Endgame, Falcon/Sam Wilson es el nuevo Capitán América. Una realidad en la que, más allá de la joven Khamala Kan y sus alteraciones genéticas mostradas en el final de Ms. Marvel, los mutantes aún no existen o se han identificado como un grupo diferenciado.

Aunque este concepto de Sagrada Línea Temporal también puede referirse a varias realidades, un grupo de líneas de tiempo similares entre sí que se enmarcan dentro de la "normalidad" y cuyo curso predestinado hay que conservar y proteger de desviaciones o alteraciones para que respetando solo pequeñas diferencias o fluctuaciones, todo vaya según lo planeado.

Son las desviaciones graves o no permitidas (como el hecho de que Loki escapara tras la Batalla de Nueva York) las que, a la larga, pueden crear una línea del tiempo que acabará desviándose mucho de la Sagrada Línea Temporal y podrían generar una nueva versión de El Que Permanece. La AVT optaba por eliminar esas anomalías con los bastones desintegradores que portaban sus agentes.

¿QUÉ ES EL VACÍO Y ALIOTH?

Y precisamente esas personas y objetos purgados por los agentes de la AVT son desterrados a un lugar conocido como el Vacío. Se trata de un enclave postapocalíptico al final del tiempo con apariencia de un páramo enorme similar al mundo de Mad Max. Allí los restos de líneas de tiempo muertas y sus integrantes, o algún elemento disruptor eliminado por la AVT, se agolpan como en un vertedero donde permanecen para morir o ser consumidos por un monstruo gigante de humo y rayos llamado Alioth.

"Cuando destruimos una realidad es imposible destruir toda su materia. La movemos a otro lugar y a otro tiempo donde no seguirá creciendo. Esa línea no se reinicia, se traslada", explicaba ya Ravonna Renslayer en el quinto capítulo de la primera temporada de Loki. "El dogma establece que el final del tiempo aún se está escribiendo y los Guardianes del Tiempo lo transforman en utopía", recita Renslayer que, tras reconocer que no sabía muy bien cómo se destruye todo lo que llega al Vacío, culmina su exposición con una firme sentencia: "Sea como sea, de allí no vuelve nada".

La clave está en el 'triturador de basura' del vertedero de la AVT, que no es otro que Alioth, un gigantesco monstruo nebuloso en forma de dragón que elimina todo lo que engulle y que ya se ha dejado ver en algunos de los tráileres de Deadpool y Lobezno. Los adelantos también han venido a confirmar que allí, en el Vacío, igual que las variantes de Loki se juntaron para forjar su propia comunidad y sobrevivir al entorno hostil y a Alioth, los villanos mutantes de diversas realidades se han agrupado en torno a la figura de Cassandra Nova (Emma Corrin), la hermana gemela malvada del profesor Xavier.