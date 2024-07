Primeras reacciones a Deadpool y Lobezno, "el sueño húmedo de Marvel" lleno de "acción, violencia y humor constante"

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines este jueves 25 de julio. La premiere en Nueva York tuvo lugar el día 22 y ya han salido a la luz las primeras reacciones, que han sido en su mayoría muy positivas.

"Deadpool y Lobezno es un loco y grandilocuente sueño húmedo de Marvel. Muchas sorpresas, pero con acción épica, violencia excesiva y humor constante (la mayoría de los cuales me impactaron). Hugh Jackman y Ryan Reynolds se excedieron. Hay mucho que procesar. Me lo pasé genial", apuntó en X el reportero Brandon Davis.

El crítico Matt Neglia aseguró que la cinta es "vulgar, violenta, mordaz y, a veces, incluso conmovedora", agregando que "es genial ver a Hugh Jackman de regreso como Lobezno y sus divertidas bromas". "A pesar del desorden literal y figurado, tuve una sonrisa gigantesca en mi rostro todo el tiempo. Se ha cerrado una puerta y se han abierto muchas más, dejándome con una sensación de emoción y anticipación que no había sentido por la franquicia en mucho tiempo", añadió.

"Deadpool y Lobezno es muy divertida. Marvel me sorprendió al hacer de esto un tributo a los superhéroes de Fox, pero funciona muy bien. Divertida, sangrienta y tremendamente satisfactoria. Una explosión que no se queda más allá de su bienvenida. Bien hecho", escribió el periodista Joey Magidson.

Desde The Hollywood Handle asegurando que la película "es tan emocionante como esperas que sea". "Consigue tener el mismo tono que las películas anteriores con chistes superdivertidos y una historia que te hará reír y llorar. Hugh Jackman ofrece una de sus mejores interpretaciones como Lobezno y la película está llena de grandes sorpresas que afortunadamente no afectan el curso de la historia", apuntaron.

"Deadpool y Lobezno es milagrosa. Una oda de gran energía al pasado del cine de superhéroes que va más allá de la nostalgia y se convierte en la locura de un niño en una tienda de dulces, Ryan Reynolds y Hugh Jackman es todo lo que querías y más, a pesar de un poco de humor irónico", valoró el crítico James Preston Poole.

Para el crítico Dan Marcus, Deadpool y Lobezno es "la mejor película de Marvel en muchos años", además de calificarla como "divertida, muy violenta y con un gran corazón".

"Deadpool y Lobezno es un éxito absoluto y vuelve para poner en forma al UCM. Divertida, violenta, con un núcleo emocional en el centro. Muchos cameos, easter eggs y sorpresas esperan a todos los que la vean este fin de semana. Marvel está de vuelta", afirman desde Black Nezzy.