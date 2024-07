¿Tiene Escena Post-Créditos Deadpool Y Lobezno?

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegan a la cartelera dispuestos a relanzar el Universo Cinematográfico Marvel y a terminar, con su humor ácido y gamberro y sus altas dosis de violencia, de una vez por todas con la fatiga superheroica. Y teniendo en cuenta que la protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman es la única película que Marvel Studios estrenará en todo el año, y que dará lugar a la "era mutante" dentro del UCM, no son pocos los que se preguntan... ¿Hay en Deadpool y Lobezno escenas post-créditos y cuántas son?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Mad Max, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring o de animación como Toy Story, Gru y los Minions o Del Revés (Inside Out).

Y en lo que a Marvel se refiere, estas secuencias extra han tenido siempre un gran peso, incluyendo algunas grandes revelaciones como el momento en el que Nick Fury recluta a Tony Stark para los Vengadores en Iron Man, la presentación de Thanos en la primera entrega de Vengadores, la llegada de los gemelos Pietro Maximoff y Wanda Maximoff en Capítán América: Soldado de Invierno o la llamada de socorro Fury a Capitana Marvel tras el triunfo de Thanos en Vengadores: Infinity War.

Las escenas post-créditos son así un elemento recurrente y básico en las producciones de Marvel Studios, incluyéndolas en casi todas sus producciones, ya sean películas y ahora también en series, como también lo fueron en las de los X-Men de Fox. Y, en el caso de una película tan autoreferencial y trufada de guiños al pasado y presente de Marvel en el cine, Deadpool y Lobezno no podía ser una excepción.

Así que la respuesta es afirmativa, Deadpool y Lobezno sí que cuenta con escenas post-créditos. Así, y a pesar de que Ryan Reynolds aseguró que la cinta no contaría con metraje extra, lo cierto es que, tras sus dos horas de metraje, la nueva película de Marvel cuenta con dos escenas extra.

Y sin entrar a destripar su contenido, baste decir que una de ellas no es una escena como tal y se desarrolla durante buena parte de los créditos iniciales de la cinta con la nostalgia como su gran aliada. En cuanto a la segunda, aparece tras el final de todos los créditos, por lo que habrá que tener más paciencia, y supone el último de los mil y un chascarrillos que regala Deadpool y Lobezno al respetable.