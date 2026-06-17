¿Tiene Toy Story 5 Escena Post-Créditos? - PIXAR

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia más icónica de Pixar, ya está en los cines. En la película, Woody, Buzz, Jessie y el resto de la panfilla se enfrentan a una nueva amenaza: Lilypad, una tablet que amenaza con convertirse en el nuevo juguete favorito de Bonnie. Ante el retorno de la mítica saga de animación, muchos se estarán haciendo la misma pregunta: ¿tiene escena post-créditos Toy Story 5?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en títulos recientes como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo, que incluía dos tras su desenlace.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

TOY STORY 5 TIENE DOS ESCENAS POST-CRÉDITOS

Y en el caso de la quinta entrega de Toy Story, la respuesta es afirmativa. Y es que la nueva película de Pixar cuenta no con una, sino con dos escenas post-créditos tras su desenlace.

La primera de ellas se muestra a mitad de los créditos y otra tras los mismos y, sin entrar a destripar su contenido, baste decir que no son esenciales para la trama, pero sí pueden merecer la pena para aquellos fans de la franquicia que opten por quedarse hasta el final.

TOY STORY 5 SÍ TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS

Siguiendo la estela de las dos películas anteriores de la franquicia, Toy Story 5 continúa con la tradición de incorporar escenas post-créditos. Así, desde su tercera entrega, la saga de animación ha obsequiado a los fans dispuestos a quedarse en la sala hasta el final con estas escenas adicionales.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis oficial del filme.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a poner música a la franquicia en esta quinta entrega.

Con sus cuatro películas anteriores, y el spin-off Lightyear, la saga Toy Story acumula ya más de 3.300 millones de dólares en taquilla y ha logrado un total de 13 nominaciones a los Oscar, alzándose con cuatro premios de la Academia de Hollywood.