Mbappé tiene nuevo equipo antes del mundial: La estrella del Real Madrid ficha por Los minions

Mbappe tiene nuevo equipo antes del mundial: La estrella del Real Madrid ficha por Los minions - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Minions & Monsters, la séptima entrega de la franquicia de Gru, mi villano favorito, llegará a los cines el 1 de julio. A pocas semanas del estreno, Universal ha lanzado una pieza especial que une a las criaturas amarillas con Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección francesa. El vídeo, creado para celebrar tanto la inminente llegada de la película como el Mundial de Fútbol 2026, cuenta además con la narración del comentarista Carlos Martínez.

En las imágenes, Mbappé ficha por Los minions antes de la celebración del campeonato. La saga cinematográfica iniciada en 2010 con Gru, mi villano favorito, ha generado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial a lo largo de los años, siendo la franquicia de animación más taquillera de la historia.

"Después del gran éxito de taquilla mundial del verano de 2024, Gru 4: Mi villano favorito, Illumination presenta un divertido nuevo capítulo de la saga, Minions & Monsters, ampliando su alegre universo animado con personajes nunca vistos dentro de la mayor franquicia de animación de la historia del cine.

Este capítulo cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", adelanta la sinopsis oficial de Minions & Monsters que cuenta con un guion firmado por Brian Lynch (Los Minions) y su director Pierre Coffin.

Minions & Monsters está dirigida por Coffin, el nominado al Oscar en 2014 a mejor largometraje de animación por Gru 2: Mi villano favorito, que estuvo al mando de las tres primeras entregas de Gru y de la primera película de Los Minions. Asimismo, también pone voz a las criaturas desde su primera aparición en la gran pantalla en 2010.