1100845.1.260.149.20260701114651 Pierre Coffin reivindica el Hollywood clásico en Minions & Monsters, "una carta de amor al cine y al espíritu creativo" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 1 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Los Minions viajan al pasado para regresar al lugar donde nacen los sueños. Minions & Monsters, dirigida por Pierre Coffin, traslada a las populares criaturas amarillas al Hollywood de los años 20 en una aventura que mezcla humor, monstruos y un homenaje a los orígenes de la industria cinematográfica. La nueva entrega de la exitosa franquicia de Illumination llega a los cines de España este miércoles 1 de julio.

Tras más de una década dando voz a los minions y después de dirigir las primeras entregas de Gru: Mi villano favorito y Minions, Coffin reconoce que necesitaba encontrar una forma diferente de reencontrarse con los queridos personajes. "Fue muy divertido, porque pude hacer muchas cosas que no había hecho antes", explica el cineasta, que asegura que este nuevo filme le permitió "redescubrirlos" y presentar "otros minions que no conocíamos".

La clave, dice, fue llevarlos a una época inédita para la saga. "Me resultó emocionante poder contar la historia en el Hollywood de los años 20, una época que todavía no había explorado y que rara vez se utiliza en películas de animación", manifiesta Pierre durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Según Coffin, ese contexto histórico ofrecía numerosas posibilidades tanto visuales como narrativas. "La idea me pareció novedosa en términos de música, pero también en cuanto al aspecto visual de la película. Además, fue una época en que el cine se estaba convirtiendo en una industria y en la que hubo muchas innovaciones, algo que podía utilizar con los minions y que, con suerte, podía hacer que toda la película fuera muy divertida", afirma.

El realizador cuenta que el entusiasmo por esta nueva entrega fue compartido por todo el equipo artístico. "Creo que a todo el mundo le encantó la idea de ver a esos personajes tan populares trasladados al pasado, en particular, a la edad dorada de Hollywood. Todos los actores estaban entusiasmados", afirma sobre el reparto de la versión original, encabezado por Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Trey Parker, Bobby Moynihan y Phil LaMarr.

Más allá del homenaje al nacimiento del mundo del cine, Coffin considera que la película celebra la imaginación y la creatividad. Preguntado por si Minions & Monsters puede entenderse como una declaración de amor al séptimo arte, el director no deja lugar a dudas. "A Hollywood, al cine, sin duda. Sí, a ambos, pero también al espíritu creativo que cualquiera puede tener", resume.

LA SAGA DE ANIMACIÓN MÁS TAQUILLERA

Después de recaudar más de 5.600 millones de dólares en todo el mundo con las sagas Gru: Mi villano favorito y Minions, el director también cree haber encontrado la explicación definitiva al enorme vínculo emocional que generan estos personajes entre espectadores de cualquier edad.

"Lo que descubrí con esta película, y que debería haber descubierto antes, es que los minions son niños", señala. "Ahora me gusta pensar que a los adultos les encantan porque, en el fondo, son niños. Y los niños, naturalmente, también se ven reflejados en ellos", concluye.

Minions & Monsters cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado.

La versión en español de la película cuenta con la participación del cineasta Álex de la Iglesia, junto a los creadores de contenido Erra y Beato y el patinador artístico Tomás Guarino.