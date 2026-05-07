Tráiler final de Minions & Monsters: De Hollywood... ¿al fin del mundo?

Minions & Monsters - UNIVERSAL PICTURES / ILLUMINATION ENTERTAINMENT

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Minions & Monsters, la séptima entrega de la franquicia de Gru, mi villano favorito, llegará a los cines el 1 de julio. Y el tráiler final del filme de animación anticipa cómo, en su búsqueda de villanos para rodar una película de terror, las traviesas criaturas amarillas tienen que salvar al mundo de un monstruo enorme.

El adelanto sitúa a los Minions en pleno Hollywood en su intento por rodar una película de monstruos. En busca de la criatura perfecta, deciden invocar a uno, aunque el resultado no es el esperado, ya que terminan recibiendo la ayuda de Gumi, un pequeño ser verde de apariencia poco intimidante.

"Tengo el monstruo perfecto para vuestra película", dice Gumi. A continuación, las imágenes muestran a los Minions y a su nuevo acompañante a lo largo de su peculiar aventura donde tienen que afrontar obstáculos muy peligrosos.

El tráiler culmina con Gumi invocando al monstruo. Es entonces cuando aparece una masa naranja colosal con mil ojos que comienza a destruir todo lo que encuentra a su paso. "Va a destruir el planeta entero", asegura el ser verde mientras los minions intentan impedirlo.

"Después del gran éxito de taquilla mundial del verano de 2024, Gru 4: Mi villano favorito, Illumination presenta un divertido nuevo capítulo de la saga, Minions & Monsters, ampliando su alegre universo animado con personajes nunca vistos dentro de la mayor franquicia de animación de la historia del cine.

Este capítulo cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", adelanta la sinopsis oficial de Minions & Monsters que cuenta con un guion firmado por Brian Lynch (Los Minions) y su director Pierre Coffin.

Minions & Monsters está dirigida por Pierre Coffin, el nominado al Oscar en 2014 a mejor largometraje de animación por Gru 2: Mi villano favorito, que estuvo al mando de las tres primeras entregas de Gru y de la primera película de Los Minions. Asimismo, también pone voz a las criaturas desde su primera aparición en la gran pantalla en 2010. La saga cinematográfica iniciada en 2010 con Gru, mi villano favorito, ha generado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial a lo largo de los años, siendo la franquicia de animación más taquillera de la historia.