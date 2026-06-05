Revelado quién interpreta a ((SPOILER)) en la escena post-créditos de He-Man y los Masters del Universo - SONY PICTURES

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines el remake en imagen real de He-Man y los Masters del Universo. La cinta cuenta con tres emocionantes escenas post-créditos que se filtraron antes incluso de su estreno en todos los territorios, una de las cuales supone el cameo de un icónico personaje de la franquicia. Ahora, se ha dado a conocer quién interpreta a dicho personaje.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la segunda escena post-créditos del filme, la reina Marlena y Duncan hablan de la esperanza de que, al igual que el príncipe Adam, "ella", regrese algún día. Por si ese "ella" no fuera suficiente para que los fans enseguida pensasen en la princesa de Eternia, una imagen muestra entonces a una mujer de espaldas, con la Espada de Protección en una mano y mientras de fondo suena un fragmento del tema clásico de She-Ra, la Princesa del Poder.

Masters of the Universe. She Ra. He Man. pic.twitter.com/yeAhCC9i8g — R (@midnightdegree) June 4, 2026

Aunque el filme no muestre su cara, los fans ya pueden saber quién interpreta a She-Ra, pues la misma actriz lo anunció en sus redes sociales. "El secreto se ha desvelado. Estoy emocionada por compartir por fin que aparezco como She-Ra en la escena post-créditos", escribió Lauren Saliu en su cuenta de Instagram, en una publicación que la actriz borró poco después, tras algunas críticas por hacer un 'spoiler'.

"Estoy muy agradecida y me lo pasé genial encarnando a She-Ra, la Princesa del Poder. Fueron muchas pruebas de vestuario y escaneos 3D para que el traje se ajustara exactamente a mis medidas. La artesanía y el detalle son increíbles", proseguía el mensaje.

La publicación, que la intérprete ha prometido volver a compartir más adelante, incluía un primer plano del icónico traje del personaje, además de imágenes de detrás de cámaras.

¿APARECERÁ SHE-RA EN UNA POSIBLE SECUELA?

Aunque no se sabe si Saliu volverá a encarnar a la princesa en un futuro, está claro que la escena post-créditos se incluyó con vistas a que la franquicia siga expandiéndose con nuevas entregas y que en estas figure el mítico personaje. De hecho, Travis Knight, director del filme, ya ha hablado de su interés en la hermana melliza de He-Man.

"Para mí, She-Ra siempre ha sido una parte muy importante del mundo de los Masters y de la historia de Adam. Con el tiempo, si tenemos la suerte de poder contar más historias en este universo, She-Ra desempeñará un papel fundamental", reveló el cineasta en declaraciones a SFX Magazine.