Álex de la Iglesia pone voz a un director en Minions & Monsters:"Para mis hijas es lo más importante de toda mi carrera" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Álex de la Iglesia ficha por Minions & Monsters, la séptima entrega de la franquicia de Gru, mi villano favorito, que llegará a los cines el 1 de julio. El cineasta se suma al elenco de voces del filme junto a los creadores de contenido Juan Beato y Erra y al patinador Tomás Guarino.

"Me han llamado para hacerme director de cine, pues exactamente igual que yo", afirma el propio Iglesia en un adelanto de Universal Spain en el que destaca que su fichaje por la saga ha sido un bombazo para su familia, que ya conoce el mundo del doblaje y que en el filme pondrá voz a Max, un excéntrico director de cine.

"Las van a ver mis hijas, esto les parece mucho más importante que toda mi carrera cinematográfica", bromea el director de El día de la bestia, Perdita Durango o Balada triste de trompeta.

Minions & Monsters también contará en su versión en castellano con la voz del patinador olímpico Tomás Guarino, que debuta en el mundo del doblaje tras lograr competir con un programa inspirado en los Minions en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina.

Asimismo, la película cuenta con las voces de Paula Herrera y Alex Clemente, ganadores del casting abierto al público celebrado en Madrid el pasado 7 de mayo para participar con un cameo de doblaje y con la participación de los creadores de contenido Juan Beato y Erra.

La saga que arrancó 2010 con Gru, mi villano favorito acumula más de 5.600 millones de dólares en taquilla con sus seis largometrajes anteriores, lo que la convierte en la franquicia de animación más taquillera de la historia.

Minions & Monsters relata la "desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", según adelanta la sinopsis oficial.

La película está dirigida por Pierre Coffin, nominado al Oscar, que estuvo al mando de las tres primeras entregas de Gru: Mi villano favorito y de la primera película Minions. El guion es de Brian Lynch (Los Minions, Mascotas) y de Pierre Coffin. Producen la película Chris Meledandri, nominado a los Oscar, fundador y presidente ejecutivo de Illumination, y Bill Ryan (productor ejecutivo de Super Mario Bros: La película).