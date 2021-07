El crossover entre Spider-Man: No Way Home y Venom es posible, según Marvel

El crossover entre Spider-Man: No Way Home y Venom es posible, según Marvel - SONY/MARVEL

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

A pesar de que Marvel Studios y Sony cuentan con un acuerdo para que Spider-Man pueda aparecer en las películas de los Vengadores, aún no está del todo claro cuál es la situación del resto de personajes del universo del trepamuros.

Sony está desarrollando actualmente películas por su cuenta centradas en antagonistas de Spider-Man, como la segunda parte de Venom con Tom Hardy, el Morbius protagonizado por Jared Leto o la ya anunciada Kraven el Cazador que estará encarnado por Aaron Taylor-Johnson.

Sin embargo, todavía existen muchas dudas sobre si estos personajes podrán llegar a aparecer junto a los héroes de Marvel, o al menos junto a Peter Paker. Una cuestión que preocupa a muchos de los fans de la Casa de las Ideas y sobre la que el presidente de Marvel Studios se ha pronunciado.

Kevin Feige ha señalado durante una entrevista a Rotten Tomatoes que la puerta a un encuentro entre Spider-Man y Venom puede estar abierta. "Obviamente, no quiero hablar de rumores o especulaciones sobre lo que podría suceder o lo que no podría suceder en lo que respecta a los personajes que Marvel Studios aún no ha llevado a la pantalla" ha afirmado Feige antes de señalar que "después de 20 años en Marvel no descartaría nada", señaló.

El presidente del estudio afirmado que "cuándo, cómo y dónde queda por ver" y que "cualquier rumor de los que se leen en internet" podría acabar siendo real.

La próxima vez que los fans podrán disfrutar de Venom en la gran pantalla será con el estreno de su segunda película titulada Habrá matanza, en la que el personaje interpretado por Tom Hardy tendrá que enfrentarse Carnage, el simbionte al que da vida Woody Harrelson. La cinta llegará a finales de septiembre de este año a los cines, aunque en España habrá que esperar hasta el 8 de octubre.

Tres meses después, en diciembre, Spider-Man volverá también a las salas en No Way Home, con Tom Holland retomando su papel del trepamuros en la que podría ser una de la películas más ambiciosas del personaje, ya que todo apunta a que también aparecerán las encarnaciones previas del superhéroe a las que dieron vida Tobey Maguire y Andrew Garfield.