Tyrese Gibson dice que Morbius es parte del Universo Marvel... y Sony lo desmiente

MADRID, 16 Jun.

A pesar de que los derechos cinematográficos de Spider-Man son propiedad de Sony, la colaboración del estudio con Marvel ha hecho posible que, desde el fichaje de Tom Holland en Civil War, el superhéroe arácnido haya podido aparecer en la gran pantalla junto al resto de los personajes de la Casa de las Ideas, llegando a convertirse en una pieza clave dentro de la construcción del Universo Cinematográfico al que pertenecen los Vengadores.

Tanto es así que Spider-Man: Lejos de Casa fue concebida como un epílogo de Vengadores: Endgame cerrando la conocida como Saga del Infinito, compuesta por las tres primeras fases del UCM. A partir de aquí, y con la Fase 4 ya en marcha, en el nuevo entramado de películas, y ahora también de series, de Marvel Studios la importancia de Peter Parker irá creciendo.

Así, la próxima película de Spider-Man, que llevará por título No Way Home, está llamada a formar, junto con Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una trilogía esencial en el futuro del UCM. Sin embargo, la situación del resto de largometrajes de personajes Marvel producidos por Sony, es decir, los spin-off de Venom, Morbius y Kraven el cazador, y su relación con el UCM es algo que no está del todo claro: ¿Formarán parte estos títulos del MCU?

En el caso de Morbius, el filme protagonizado por Jared Leto como el vampiro viviente de Marvel, el actor Tyrese Gibson, que interpreta a Simon Stroud en la película, ha asegurado de forma rotunda en una entrevista a Comicbook.com que la cinta estará incluida dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Algo que Sony, sin embargo, se ha apresurado a desmentir.

El periodista Chris Hayner de GameSpot se puso en contacto con Sony tras las declaraciones de Gibson y el estudio ha confirmado que la película, al contrario de como afirmaba el intérprete, no estará ambientada dentro del MCU. La compañía ha desmentido además que la cinta vaya a retrasar su estreno a octubre para "aprovechar el tirón de Halloween" como señaló el actor.

#Morbius star Tyrese Gibson says the movie is part of the Marvel Cinematic Universe. 🚨 pic.twitter.com/zweG5s85uk — Phase Zero (@PhaseZeroCB) June 15, 2021

Aunque no vaya a ser posible ver al vampiro interpretado por Jared Leto junto a los Vengadores, al menos por el momento, aún se mantiene la posibilidad de que el personaje pueda aparecer en futuros títulos junto a otros villanos como Venom, Kraven o incluso enfrentándose al propio Spider-Man.

La película protagonizada por Leto como Morbius y dirigida por Daniel Espinosa, llegará a las salas el 28 de enero de 2022.