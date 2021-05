Aaron Taylor-Johnson será Kraven el Cazador en el nuevo spin-off de Spider-Man

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

La película de Marvel y Sony, Kraven el Cazador, ya tiene protagonista. Aaron Taylor-Johnson dará vida al villano en este spin-off de Spider-Man, que estará dirigidO por J.C. Chandor (Triple frontera, El año más violento).

Según The Wrap, el estudio ha firmado con el actor para que participe en varias cintas de la franquicia relacionada con el hombre araña en la que también se encuentran filmes como Venom, cuya secuela de nuevo protagonizada por Tom Hardy, pronto verá la luz, o Morbius con Jared Leto. Kraven the Hunter contará con un guion de Marcum y Matt Holloway y Richard Wenk, mientras que Avi Arad y Matt Tolmach ejercerán como productores.

Nacido en la aristocracia rusa, Sergei Kravinoff es el álter ego de Kraven el Cazador. El personaje está obsesionado con la caza mayor apareció por primera vez como un villano en 1964 en el tomo 15 de The Amazing Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Como se ve en los cómics originales, Kravinoff comenzó su carrera usando las herramientas típicas del cazador, pero con el tiempo desarrolló una preferencia por matar animales grandes con sus propias manos.

Después de conocer a un médico brujo vudú llamado Calypso, Kravinoff toma una poción de hierbas y consigue poderes como fuerza, velocidad y sentidos ultradesarrollados. La poción también alargó su vida, manteniendo su salud y vitalidad.

Taylor-Johnson saltó a la fama como protagonista de la saga Kick-Ass. Posteriormente apareció en títulos como Animales Nocturnos o Nowhere Boy. Además, el actor forma parte del Universo Cinamatográfico Marvel, ya que dio vida a Pietro Maximoff en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno y Vengadores: La era de Ultrón.

Kraven the Hunter llegará a los cines el 13 de enero de 2023. Mientras tanto, los fans podrán ver otros capítulos del universo Marvel de Sony como Venom: Habrá matanza, que se lanzará el 8 de octubre de 2021; y Morbius, que llegará el 28 de enero de 2022. Spider-Man: No Way Home, tercera película en solitario del Peter Parker de Tom Holland que también producen Marvel Studios y Sony Pictures de forma conjunta, se estrenará el 17 de diciembre de 2021.