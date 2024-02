La creadora de True Detective: Noche Polar revela el destino de Navarro

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El final de True Detective: Noche Polar reveló algunos de los grandes misterios de la serie, como por ejemplo quién mató Annie K., pero dejó también varias preguntas sin respuesta. Tras tejer un complejo y misterioso entramado a raíz de la desaparición de varios científicos en la gélida Alaska, esta cuarta temporada se convirtió en la más vista de la historia de la serie. Y tras su final, los fans tienen aún un montón de preguntas, especialmente en lo relativo a Evangeline Navarro y su destino en últimos minutos de la temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras resolver el misterio de de las muertes de Annie K. y los científicos de TSALAL, y establecer su estrecha conexión, el personaje encarnado por Kali Reis es capaz de abrazar su conexión con los muertos y el mundo más allá, elementos sobrenaturales que han estado presentes durante toda la cuarta temporada de True Detective con un peso mucho mayor que en las anteriores.

Así, y tras despedirse de Danvers con un presente, el osito de su hijo fallecido y el móvil que contiene la confesión completa de Raymond Clark, llamada por las voces se adentra en el frío, como hicieron su hermana y otros antes que ella. Sin embargo, a diferencia de ellas, se muestra esperanzada en su viaje.

Esa escena podría hacer pensar que Navarro muere, sobre todo después de dejar esos pequeños regalos a sus allegados. Sin embargo, en el último minuto del episodio, aparece junto a Danvers en un porche, con vistas a un lago. Mientras se acerca y mira hacia el agua, la voz en off de Danvers le dice a un par de investigadores que es probable que no se vuelva a ver a Navarro.

"Planteémoslo de esta forma: No creo que vayan a encontrar a Evangeline Navarro allí fuera en el hielo", dice el personaje de Danvers. "Y los informes de sus avistameientos, ¿pueden ser veraces?", le preguntan. "Bueno, esto es Ennis. Nadie se va del todo", se limita a contestar el personaje de Foster.

¿ES NAVARRO UN FANTASMA?

Entonces, ¿está Navarro realmente viva? ¿Es un fantasma que se aparece a la gente de Ennis, como otros que hemos visto a lo largo de la temporada? ¿Existe en algún tipo de reino espiritual o plano sobrenatural que trasciende lo que podemos comprender? La respuesta, según la creadora de la serie Issa López, depende de nosotros.

"No estoy diciendo que esté viva, y ciertamente no estoy diciendo que esté muerta", dijo López en una entrevista concedida a Deadline. "Lo he elaborado muy cuidadosamente como una especie de prueba para que te descubras a ti mismo como espectador. Me encanta que Navarro declare al principio de la serie que tiene el impulso de marcharse y dejarlo todo atrás. Por otra parte, toda la serie es una exploración del hecho de que ella siente una llamada al más allá", reflexiona la cineasta.

"En el clímax del final, en lugar de luchar contra ello y entrar allí con dolor y miedo, se rinde ante eso. Y al hacerlo, recibe una parte de sí misma. Acude a la llamada, esa inquietud se resuelve", explica López. "Los aborígenes de Australia van y caminan, se encuentran a sí mismos y luego regresan, que creo que es lo que Kali [Reis] adoptó como destino para el personaje. Sin embargo, existe la posibilidad de que también se vaya a quedar con esas mujeres que antes la han visitado. Puedes entenderlo de las dos formas y depende de ti interpretar cuál es la que te llena el corazón", concluye López sin dar una respuesta clara sobre el destino de Navarro.