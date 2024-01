¿Qué significa la espiral de True Detective: Noche Polar y cómo conecta con la temporada 1?

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

En su temporada 4, True Detective está creando sus propios misterios, con el caso de los ocho científicos de la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecidos sin dejar rastro en los inhóspitos parajes helados de Alaska. Pero además, True Detective: Noche Polar, está estableciendo interesantes lazos con la mitología de sus anteriores temporadas, especialmente con la más aclamada, la primera protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el segundo capítulo de Noche Polar, tras descubrir los cadáveres congelados de siete de los ocho investigadores desaparecidos, revela cómo la jefa de policía Liz Danvers (Jodie Foster) y la agente estatal Evangeline Navarro (Kali Reis) siguen investigando los posibles vínculos entre estas muertes y el asesinato sin resolver de la indígena Annie K hace seis años. Además, uno de los cadáveres luce en su frente una retorcida e inquietante espiral... un símbolo que ya les sonará a los fans de True Detective.

Tras descubrir que uno de los científicos desaparecidos, concretamente el paleomicrobiólogo Raymond Clark (Owen McDonnell), podría seguir con vida, y establecer una conexión a través de un viejo abrigo con la propia Annie K, las sospechas en torno a él se disparan cuando Danvers se entera de que tiene un tatuaje en espiral en el pecho que coincide tanto con el diseño dibujado en la frente de uno de los científicos como con un tatuaje que también lucía en su espalda Annie K.

Tras indagar un poco, Danvers y Navarro averiguan que Raymond y Annie tuvieron una relación sentimental en el pasado, y que se reunían en secreto en una autocaravana ahora abandonada y estacionada en el parque de caravanas Nook. Mientras investigan el viejo vehículo, los dos encuentran el teléfono de Annie, así como un montón de huesos de animales, inquietantes símbolos y figuras, algunas fotos y una enorme espiral dibujada en el techo del tétrico interior de la caravana.

La misma espiral que, según sus investigaciones, Danvers descubre que el científico, desconsolado, se tatuó en el pecho tras el asesinato de Annie. Las piezas del todavía incompleto puzzle comienzan a encajar cuando los resultados de ADN confirman que la lengua humana encontrada en el suelo de la cocina de la estación científica pertenece a Annie.

"MÁS VIEJO QUE ENNIS, MÁS VIEJO QUE EL HIELO"

Pero volviendo al símbolo, la espiral es además la misma que dibuja Rose Aguineau (Fiona Shaw), la mujer que que encontró en el hielo los cuerpos de los científicos, cuando habla con la agente Navarro sobre el truculento hallazgo. "Viste eso que tenía en la frente?", pregunta Rose a Navarro para después dibujar la espiral en el hielo. "Ya lo había visto hace años ¿Qué es?", pregunta la agente. "Es viejo, cariño. Más viejo que Ennis y más viejo que el hielo, probablemente", contesta después de borrar con la mano el símbolo.

No hay que olvidar, además, que Rose encontró el amasijo de cadáveres congelados guiada por su esposo muerto, Travis Cohle (Erling Eliasson), que podría ser incluso el padre de Rust Cohle, el detective al que interpretó Matthew McConaughey en la primera temporada.

Y es que, aunque el significado de la espiral sigue siendo un misterio por ahora, los fans de True Detective reconocerán el ominoso símbolo, ya que no es la primera vez que aparece a lo largo de la serie.

CARCOSA, EL REY AMARILLO Y LA FAMILIA TUTTLE

En la primera temporada, los detectives de Luisiana Rust Cohle (Matthew McConaughey) y Marty Hart (Woody Harrelson) vieron la espiral pintada en el cadáver de la prostituta Dora Lange.

La espiral apareció varias veces a lo largo de la temporada durante la investigación de los detectives Rust y Marty que los llevó hasta el culto de The Yellow King (El Rey Amarillo) y a Errol Childress, el asesino en serie de niños relacionado con los Tuttle, una dinastía muy poderosa e influyente que ha gobernado Luisiana en la sombra durante décadas.

Esta espiral, conocida también entre los seguidores de la serie como el símbolo de Carcosa, está por tanto también vinculado con la mencionada familia Tuttle, los siniestros responsables de la sádica secta o culto con tintes satánicos que parecieron salir impunes en la primera temporada.

Esta espiral fue a menudo la señal utilizada por la familia Tuttle de para expresar su devoción a un ser cósmico o espiritual llamado Rey Amarillo/Hastur y la serie dejo entrever sus connotaciones sobrenaturales al mostrar cómo Rust podía ver una bandada de pájaros formando su forma justo encima del sitio donde Childress cometió sus crímenes.

Y también la temporada 3 de True Detective, protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff como dos agentes que investigaban la desaparición de dos niños en la región de los Ozarks, también incluyó una cita que señalaba a esta espiral como "un signo de grupos pedófilos", vinculándola con los crímenes del culto Tuttle.

Y, precisamente, a los Tuttle también se hace referencia en esta cuarta entrega. Ya que el capítulo 2 de True Detective: Noche Polar también contiene un sutil guiño a los Tuttle, con la mención de Tuttle United, la empresa que financia la Estación de Investigación Tsalal. La poderosa familia de Louisiana también parece haber llegado a tejer sus siniestras redes hasta Alaska.

No hay que olvidar, además, que el objeto de investigación de los científicos, según se explica también en esta segunda entrega, es bastante singular y con unos métodos totalmente herméticos. "Estaban locos. Muy aislados, no venían al pueblo ni recibían visitas. Otras estaciones árticas rotan, pero no la Tsalal. Nadie entra, nadie sale", explica un geólogo, profesor de instituto de Ennis y posiblemente antiguo amante del personaje de Foster, a la jefa de policía

"Se pasaron décadas intentando secuenciar el ADN de un microorganismo extinto que quizá podría detener la decadencia celular. Y si lo quieres en cristiano... Su trabajo podría curar el cáncer, las enfermedades autoinmunes, trastornos genéticos... un puto logro trascendental", revela.

Así, aunque True Detective: Noche Polar todavía no ha trazado una vinculación clara entre la investigación de científicos de la estación financiada por los Tuttle, su siniestro culto, los truculentos crímenes y la recurrente espiral, todo indica que, una vez más, la explicación combinará elementos sobrenaturales, científicos y psicológicos y que no todas los misterios serán resueltos al final de la temporada.