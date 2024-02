True Detective: ¿Qué es la Noche Polar y cómo conecta con Carcosa, de la primera temporada?

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

True Detective: Noche Polar ha dado más pistas sobre lo que está por llegar a la serie con su cuarto episodio. El proyecto, que por primera vez cuenta con un subtítulo, ha desvelado al fin que se trata de un elemento más de la trama y no un simple adorno para diferenciarse de las entregas anteriores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo llegaba a su desenlace con las agentes Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) investigando en unas dragas abandonadas. Allí esperan dar con el desaparecido Raymond Clark, que se antoja como la clave para resolver todo el caso de la muerte de los científicos de la Estación de Tsalal y, también, del asesinato seis años atrás de la mujer indígena Annie K.

Mientras inspeccionan el lugar, descubren a una persona corriendo e intentando escapar de ellas. Danvers rápidamente va tras él, mientras Navarro sigue su propia pista. Cuando el personaje de Jodie Foster finalmente localiza al escurridizo sospechoso, piensa haber encontrado a Clark.

Pero, cuando este se levanta la capucha y muestra su rostro, resulta ser Otis Heiss, a quien Danvers reconoce por las fotografías que había visto anteriormente en la ficha policial. Muy asustado, el hombre se refugia en la esquina de la sala mientras la policía intenta hacerle unas preguntas.

Danvers se da cuenta de que Heiss lleva la parca que perteneció a Annie y que luego pasó a manos de Clark. Por ello, le pregunta si sabe dónde está el desaparecido. "¡Se fue! Volvió a esconderse!", responde él. "¿Dónde se esconde?", pregunta entonces Danvers. "Se oculta en la Noche Polar. Estamos en la Tierra de la Noche", replica Otis.

Por ahora, la serie no ha confirmado qué es exactamente la Noche Polar. Sin embargo, todo apunta hacia un mismo lugar. En anteriores episodios de True Detective, Rose había asegurado que Ennis era un paraje muy especial. "El mundo se hace viejo y Ennis es donde el tejido de todo se está abriendo por las costuras", mencionaba en su conversación con Navarro.

La Noche Polar parece ser, precisamente, el lugar en el que el mundo real y el mundo de los muertos, el paranormal, se han entremezclado. Aquello que da título a la cuarta entrega de True Detective sería lo que hay más allá de las fronteras que dividen ambas realidades, confirmando que lo sobrenatural existe en el universo de la serie.

La pista definitiva es que, a la vez que Danvers mantiene ese interrogatorio con Heiss, la serie realiza un montaje paralelo con la investigación de Navarro. La agente tiene un encuentro con el fantasma de su hermana, que había fallecido horas atrás. Un cruce con los espíritus que no está en su imaginación sino que es real, dado que le provoca una lesión auditiva que le hace sangrar de las orejas.

Raymond Clark parece haber tratado de acceder a la Noche Pola en busca de Annie, con quien mantuvo una relación sentimental justo antes de que ella fuera asesinada. Pero, de acuerdo a las palabras de Heiss, no solo el investigador ha llegado a ese lugar paranormal, sino que toda Ennis lo habría hecho. Las consecuencias que tendrá esto en True Detective se mostrarán en los siguientes episodios.

LA NOCHE POLAR Y CARCOSA

La frase que pronuncia Heiss (en inglés "We're in Night Country now") es también una referencia a la primera entrega de la serie. En el quinto episodio, cuando Rust y Martin encuentran a Reggie Ledoux, este le dice al personaje de Matthew McConaughey: "Ahora estás en Carcosa" (en inglés "You're in Carcosa now"). Unas palabras que atormentaron al detective el resto de la temporada.

Aunque nunca se desveló claramente qué era exactamente Carcosa, se trataba del nombre que le dieron a las antiguas ruinas de piedra en el área del pantano de Luisiana. Allí se realizaban rituales que incluían sacrificios de niños y abusos sexuales pedófilos.

Pero, a su vez, también se sugería que Carcosa era en realidad el nombre del vórtice místico que se encuentra en la cámara principal de las ruinas. Una definición que se asemeja mucho a lo que parece que será la Noche Polar. Si en aquella ocasión, True Detective no profundizó en el mundo de los espíritus y cómo se relaciona con el real, en esta cuarta temporada estarían dispuestos a indagar en ello.