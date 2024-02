MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans ya han podido ver el cuarto episodio de True Detective: Noche polar. La entrega ha sorprendido con una desgarradora muerte, un giro que la actriz Kali Reis, quien encarna a Evangeline Navarro, ha explicado en detalle en una entrevista.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El cuarto episodio de True Detective: Noche polar tiene lugar en plena Navidad. Navarro está en su peor momento: las viejas heridas del caso Annie K. se están reabriendo y su hermana Julia está sufriendo una crisis de salud mental. En este contexto, Julia se escapa de la institución de salud mental en la que acaba de ingresar y, en mitad de la noche, se adentra en el mar helado y muere de frío.

De nuevo un durísimo golpe para la agente, que ya vio hace años como su madre también se quitaba la vida en extrañas circunstancias. "Ella estaba como: 'Está bien, tengo que comportarme porque tengo a mi hermana'", explicó Reis en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Si Navarro estuviera sola, podría descarrilarse. Ahora su hermana se ha ido. Antes, ella tenía un poco de moderación, como: 'No me dejes darle una paliza a este tipo'. Tal vez, no hacía eso. ¿Pero ahora?", planteó la actriz.

"Todo lo que hacía Navarro era por su hermana. Ella fue al ejército por su hermana, hizo que su hermana se mudara para tenerla más cerca. Ella es lo último tangible por lo que Navarro tiene algo por lo que luchar. Entonces, ahora que su hermana ha muerto, ¿qué más queda?", reflexiona la actriz, que va más allá al intentar augurar qué será el nuevo motor en la vida de su personaje.

"Ahora, si es necesario, voy a morir tratando de descubrir qué pasó con estos hombres y principalmente qué pasó con Annie K.", dijo Reis sobre las nuevas motivaciones de su personaje. "Ella quiere saber. Ella necesita saberlo. Esa es la fuerza que la mueve. Entonces, una vez que su hermana se va, es como: 'Está bien, bueno, allá vamos. Estoy totalmente dentro ahora. Estoy completamente dentro. Si es necesario, moriré en el intento'", argumentó.