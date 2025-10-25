7 cosas que saber antes de ver It: Bienvenidos a Derry

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela basada en la novela de Stephen King, llegará a HBO Max el próximo 27 de octubre. La ficción, creada por Jason Fuchs y los hermanos Muschietti, ambienta su trama 27 años antes de los eventos mostrados en la primera película de It, la más reciente adaptación cinematográfica que también corrió a cargo de Andy y Bárbara Muschietti.

Esos 27 años que separan en la ficción a esta nueva serie, al filme de 2017 y a su secuela, It. Capítulo 2, no son casualidad, pues se corresponden, como bien saben los conocedores de la obra de King, con los ciclos de hibernación de Pennywise, el letal ente demoníaco al que vuelve a dar vida Bill Skarsgard.

Pero la cadencia en las apariciones del monstruo son solo una de las muchas peculiaridades de su historia y origen que conviene repasar de cara al estreno de esta serie que aterriza en HBO Max.

¿QUÉ PASÓ CON PENNYWISE AL FINAL DE IT 2?

En It. Capítulo 2 los miembros del Club de los Perdedores, ya adultos, vuelven a Derry para enfrentarse de nuevo a Pennywise, tal y como prometieron que harían 27 años atrás si el monstruo volvía a aparecer. Así, los protagonsitas unen fuerzas y logran acabar con él, aunque el aterrador payaso se cobra antes una última víctima: Eddie. Una trágica muerte que, no obstante, no es en vano, pues infunde a sus amigos la furia y determinación necesarias para acabar con It.

Repitiendo una y otra vez que ya no le tienen miedo, el alimento de Pennywise, el grupo consigue que el malévolo ser sobrenatural encoja cada vez más hasta volverse diminuto. Finalmente, Mike le arranca el corazón y lo aplastan entre todos, haciendo que se desintegre y sellando así el destino del monstruo.

LOS ORÍGENES DE IT

Antes de volver a enfrentarse al monstruo, Mike investiga en profundidad sobre él y descubre así sus orígenes ancestrales. Todo comenzó cuando It cayó a la Tierra como un meteorito y, desde entonces, lleva siglos aterrorizando a la humanidad gracias a su capacidad para mutar y tomar así la forma de los miedos más atroces de sus víctimas.

En una entrevista concedida a CulturaOcio, Andy Muschietti adelantó que It: Bienvenidos a Derry se centrará en los orígenes del personaje a través de una doble exploración, ahondando no solo en "cómo It se transformó en Pennywise", sino también en "el origen más ancestral del monstruo", es decir, "cuándo cae a este plano de existencia por primera vez hace millones de años".

¿EN QUÉ CONSISTE EL RITUAL PARA ACABAR CON IT?

Los protagonistas logran vencer a Pennywise gracias al Ritual de Chüd, una ancestral práctica en la que cada uno debe recurrir a un objeto que simbolice una herida de su pasado en Derry. Bill, por ejemplo, recupera el barco de papel de su hermano Georgie, que murió a manos de It en la primera película, para llevar a cabo este ritual cuyo poder no reside tanto en los objetos en sí, sino en cómo les empuja a enfrentarse a sus miedos más profundos. Así, los perdedores logran debilitar a It cuando le pierden el miedo.

¿QUÉ SON LOS CICLOS DE HIBERNACIÓN?

It no está constantemente acechando, sino que aparece cada 27 años y, entretanto, hiberna en las profundidades de Derry, pues habita en las alcantarillas que subyacen a la ciudad. Cuando los perdedores derrotan a Pennywise en la primera película ganan una batalla, pero no la guerra. Y es que, en realidad, lo que logran es forzarle a volver a su estado de hibernación. Es por ello que acuerdan volver a Derry si el monstruo despertara 27 años después.

Según confirmó Muschietti, cada temporada de It: Bienvenidos a Derry constituirá "un salto de 27 años hacia el ciclo pasado, que es cada una de las etapas de hibernación". Así, a esta primera entrega ambientada en 1962 le seguirán dos más, enmarcadas en 1935 y 1908, respectivamente.

CONEXIONES CON EL UNIVERSO DE STEPHEN KING

Como ya confirmaron los propios hermanos Muschietti y han mostrado los tráileres de la serie, It: Bienvenidos a Derry conectará con obras de Stephen King como El resplandor y Rita Hayworth y la redención de Shawshank, novela que fue adaptada a la gran pantalla en 1994 bajo el título Cadena Perpetua. Una vinculación que ya se oficializó en el tráiler de Bienvenidos a Derry con la aparición de un autobús con el logo de la prisión de Shawshank.

En una entrevista concedida a CBR, Andy Muschietti confirmó que el centro penitenciario de Shawshank tendría peso en la trama, pues un personaje es enviado allí injustamente. No obstante, también dejó caer una importante pista: "Pero la pregunta es: ¿llega a Shawshank?".

Por otro lado, un personaje de El resplandor aparecerá en esta precuela: Dick Halloran, el jefe de cocina del Hotel Overlook que explicó al pequeño Danny en qué consiste esa poderosa habilidad psíquica conocida como "el resplandor", que será también clave en la serie.

UNA HISTORIA CONTADA HACIA ATRÁS

Aunque sus creadores ya han señalado que la trama de It: Bienvenidos a Derry no estará relatada cronológicamente, sino en sentido inverso, el porqué continúa siendo una incógnita. No obstante, Andy Muschietti reveló a CulturaOcio que esta primera temporada incluirá "una pequeña semilla de información" para "estimular la imaginación" del espectador y "empezar a insinuar" el motivo. "No podemos contar la lógica por la cual [la trama se relata hacia atrás]. Es uno de los grandes secretos de esta historia", remarca.

PENNYWISE NO APARECE DESDE EL PRINCIPIO

La irrupción del personaje de Skarsgard en la ficción supone una espera que Muschietti describe como "un campo de minas", pues se trata de "una aparición a fuego lento". No obstante, según apuntó su hermana Bárbara, It es un "shapeshifter", es decir, "va cambiando de forma" al convertirse en "el resultado de distintos miedos". "Tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos", adelantó Andy.