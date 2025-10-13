Los creadores de It: Bienvenidos a Derry revelan qué otra obra de Stephen King será clave en la serie - HBO MAX

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela que explora los orígenes del payaso asesino creado por Stephen King, desembarcará en HBO Max el próximo 27 de octubre. Andy y Barbara Muschietti, creadores de la ficción junto a Jason Fuchs, han adelantado que entre las múltiples referencias y guiños que habrá al resto de novelas del autor, hay algunas que tendrán especial relevancia en la trama.

En una entrevista concedida a CBR en el marco de la Comic-Con de Nueva York, los hermanos Muschietti revelaron que la precuela de It conectará con otra novela icónica de King: Rita Hayworth y la redención de Shawshank, obra que fue adaptada a la gran pantalla en 1994 bajo el título Cadena Perpetua. Una vinculación que ya se oficializó en el tráiler de Bienvenidos a Derry con la aparición de un autobús con el logo de la prisión de Shawshank.

Y lejos de ser un simple guiño, Andy Muschietti ha confirmado que el centro penitenciario tendrá peso en la trama. "Hay un personaje que es enviado a prisión, acusado injustamente, por supuesto, en este mundo, y es enviado a Shawshank. ¿Pero llega a Shawshank?", adelantó. Al abordar la posibilidad de que este personaje hubiera conocido allí a Red y Andy, a quienes dieron vida Tim Robbins y Morgan Freeman en la película de 1994, Muschietti recalcó: "Pero la pregunta es: ¿llega a Shawshank?"

Además, los hermanos recordaron aquello que ya adelantaron hace tiempo: que otro personaje de El resplandor será clave en la serie. Se trata de Dick Hallorann, el jefe de cocina del Hotel Overlook que explicó al pequeño Danny en que consiste esa poderosa habilidad psíquica conocida como "el resplandor".

Esta versión del personaje, a quien dará vida en la serie Chris Chalk, que toma así el testigo de Scatman Crothers, trabajará como chef en The Black Spot, un lugar importante en la novela It de King. Así, esta misteriosa habilidad que ya apareció en El resplandor podría ser clave en la historia de Derry y los oscuros orígenes de Pennywise.

"Ambientada en el universo de It de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry está basada en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It y su secuela, It: Capítulo 2", reza la escueta sinopsis oficial de la serie.

Jason Fuchs y Brad Caleb Kane son los showrunners de la ficción, que estará disponible en HBO Max el 27 de octubre. Andy Muschietti dirigirá varios episodios de la serie que contará, en su primera temporada, con seis capítulos.