Resuelto el gran misterio del final de El Resplandor 45 años después

Desde que se adaptó a la pantalla en 1980, El Resplandor, el clásico del cine de terror basado en la novela de Stephen King, es una de las películas que ha dado pie a más teorías por parte de los espectadores. Tanto es así, que uno de los mayores misterios que envuelve e incluso trasciende al filme dirigido por Stanley Kubrick permanecía sin resolver... hasta ahora. 45 años después, al fin se ha encontrado la fotografía original con la que se corresponde la última secuencia de la película protagonizada por Jack Nicholson.

Han sido el académico británico Alasdair Spark y el periodista del The New York Times Aric Toler los responsables de esclarecer este misterio, según ha revelado el propio Toler en sus redes sociales. Sus investigaciones han demostrado que la enigmática y ya legendaria fotografía fue tomada por la ya desaparecida Topical Press Agency en un baile en el Royal Palace Hotel de Londres en 1921.

La icónica película de Stanley Kubrick concluye con una inquietante fotografía en blanco y negro que muestra a un grupo de personas vestidas con trajes de gala de otra época y con Jack Torrance, el psicótico protagonista del filme, en primera línea.

Esta secuencia final suponía un giro total de la trama, pues revelaba que el personaje interpretado por Jack Nicholson era en realidad la reencarnación de un antiguo empleado del hotel, según confirmó el propio Kubrick.

For about a year, I worked with a retired British academic named Alasdair Spark to solve a mystery: where did the original photo from the end of The Shining come from, and where/when was it captured?

Last week, we finally found the answer.https://t.co/IEIhey9iV2 pic.twitter.com/Z0gdPDAQlU