Pennywise irrumpe en el sangriento tráiler sin censura de It: Bienvenidos a Derry

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Pennywise ha salido al fin de las sombras desde las que acechaba en anteriores adelantos para irrumpir en el nuevo y espeluznante tráiler de It: Bienvenidos a Derry. Creada por Jason Buchs y Andy y Barbara Muschietti, la serie precuela, que llegará a HBO Max el próximo 27 de octubre, explorará los orígenes del payaso asesino de la novela de Stephen King.

El tráiler, un sangriento adelanto sin cesura, hace hincapié en el concepto del miedo, que es precisamente de lo que se alimenta It, el ente que habitualmente adopta la forma del payaso asesino a quien vuelve a dar vida Bill Skarsgard. "El miedo se aferra a cada persona a la que alcanza como una bruma", advierte uno de los militares de la base de Derry. Así, cuando It se muestra ante ellos, lo hace adoptando la forma de aquello que más les aterra: el famoso tío Sam de la propaganda estadounidense que con un dedo acusador buscaba reclutar soldados durante la Segunda Guerra Mundial.

Chris Chalk, actor que encarnará a una versión joven del jefe de cocina de El resplandor Dick Halloran, aparece contemplando la imponente torre formada por las víctimas del payaso. Además, a lo largo del tráiler se suceden impactantes y sangrientas escenas de personas arrastrándose por el suelo e intentando desesperadamente escapar de brutales amenazas.

Una inquietante canción infantil funciona como hilo conductor del tráiler, relatando el oscuro futuro que espera a Derry: "No hicieron caso y no volverán, pues con el payaso se van", recita la voz en off de un niño, a la que termina uniéndose la inconfundible y tétrica voz de Pennywise que se muestra al fin aterrorizando a los niños.

El personaje de El resplandor Dick Halloran tan solo es una de las múltiples referencias a otras obras de King que habrá en la ficción. Según adelantó en una entrevista concedida a Entertainment Weekly el propio Chalk, que encarnará a Halloran en la serie, su personaje está "en una etapa en la que tiene una relación diferente consigo mismo, con su mundo espiritual, y su mayor temor es él mismo y perder el control".

Andy Muschietti, cocreador de la ficción, explicó a Deadline cómo la novela de King deja al lector sin terminar de entender ciertas cosas, "incluido el misterio de It": qué es exactamente y qué es lo que quiere. Por ello, optaron por "volver atrás y explorar las complejidades" del personaje.

Completan el reparto de It: Bienvenidos a Derry, junto a Skarsgard y Chalk, James Remar, Madeline Stowe, Jovan Adepo, Taylour Paige, Chad Rook y Stephen Rider, entre otros.