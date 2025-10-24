Los Muschietti desentrañan el "origen ancestral" de It y cómo "se transforma en Pennywise" en Bienvenidos a Derry

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Este lunes 27 de octubre llega a HBO Max It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de la obra de Stephen King que, según confirman sus creadores, los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, explorará "cómo It se transforma en Pennywise". Bill Skarsgard se pondrá de nuevo en la piel del payaso asesino a quien ya dio vida en la última adaptación cinematográfica de la novela que, divida en dos partes, también corrió a cargo de los hermanos Muschietti.

"Hay una gran exploración del origen de este personaje", asegura Andy Muschietti en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, apuntando que dicha exploración se divide en dos partes. "Una es cómo It se transformó en el payaso, en Pennywise: por qué, cuáles son las circunstancias alrededor de esa transformación. Y eso generó mucha curiosidad en mí cuando estábamos terminando It 2. Todas mis conversaciones con Bill Skarsgard eran sobre eso", rememora.

"La segunda parte es el origen más ancestral del monstruo: cuándo cae a este plano de existencia por primera vez hace millones de años", continúa, señalando que le interesaba explorar "las causas y las circunstancias de esa llegada". "Qué es It, qué quiere y por qué está en este plano de existencia", sintentiza.

TRES TEMPORADAS CONTADAS "HACIA ATRÁS"

Según adelanta Andy Muschietti, la serie ahondará en esta cuestión a lo largo de un "gran arco" compuesto por tres temporadas y que se manifiesta en "la interrelación entre los personajes en tres grandes ciclos": 1962, 1935 y 1908. Así, a esta primera entrega ambientada en los años 60 le seguirán dos más, en las que la serie continuará indagando en los orígenes del letal monstruo.

Además, señala, "es una historia contada hacia atrás" en la que "cada temporada va a ser un salto de 27 años hacia el ciclo pasado, que es cada una de las etapas de hibernación". En la novela de King, It emerge de las profundidades de Derry cada 27 años para cobrarse víctimas nutriéndose de sus miedos.

Respecto al motivo por el cual optaron por relatar los hechos en sentido inverso, el director asegura que el final de esta primera temporada incluirá "una pequeña semilla de información" para "estimular la imaginación" del espectador y "empezar a insinuar" el porqué. "No podemos contar la lógica por la cual [la trama se relata hacia atrás]. Es uno de los grandes secretos de esta historia", remarca.

LAS ENCARNACIONES DE PENNYWISE

Pennywise no aparece desde el comienzo de la serie, sin que su llegada supone una espera que el cineasta argentino califica como "un campo de minas", pues se trata de "una aparición a fuego lento". "Como cambia de forma, tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos, así que no tenemos esa incomodidad o la preocupación de que la gente se va a aburrir, porque la verdad que no hay nada aburrido en esta serie", asegura.

Según apunta su hermana y productora Bárbara, It es un "shapeshifter", es decir, "va cambiando de forma" al convertirse en "el resultado de distintos miedos". "Pennywise siempre fue para nosotros el tiburón. No podemos permitir que la audiencia se sienta cómoda con él", asegura, explicando que el arma más poderosa del monstruo es "que es impredecible".

"Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capitulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas", sentencia la cineasta.