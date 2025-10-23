Pennywise aterroriza MadrIT y más ciudades de todo el mundo antes del estreno de Bienvenidos a Derry en HBO Max- HBO MAX

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Pennywise, el terrorífico payaso creado por Stephen King, ha irrumpido en las calles de Madrid, Nueva York, París, Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y más ciudades de todo el planeta. Con motivo del inminente estreno de It: Bienvenidos a Derry, la serie que aterrizará en HBO Max el próximo lunes 27 de octubre, el personaje, a quien volverá a dar vida en la ficción Bill Skarsgard, ha aparecido en varias metrópolis alrededor del mundo acompañado de su inquietante globo rojo.

La plataforma de streaming anticipó la llegada de estos terroríficos payasos publicando en sus redes sociales un vídeo de uno de los globos característicos de la franquicia junto a una enigmática frase: "Mañana sigue al globo rojo".

Una incógnita que no tardó en cobrar sentido cuando este miércoles comenzaron a aparecer inquietantes globos rojos, e incluso algunos de gran tamaño, en distintas ciudades de todo el mundo, incluyendo Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro, París, Singapur, Manila, Sídney, Capadocia, Varsovia, Dubái o Santiago de Chile , y llegando incluso a Tailandia, Japón, Taiwán y Hong Kong.

Pero los globos fueron solo el comienzo, pues Pennywise no tardó en aparecer en ciudades como Madrid, Los Ángeles, París o Nueva York, donde aterrorizó a los viandantes subido en un tiovivo.

"La capITal nunca dio tanto miedo", reza una post compartido por HBO Max España vía Instagram, en el que dos aterradores payasos parecen haber traído sus globos hasta el Palacio Real de Madrid.

La plataforma de streaming también compartió diversas fotos de los payasos recorriendo las calles de "MadrIT", así como de no pocas personas portando globos rojos y ataviadas con trajes propios de los años 60, época en la que ambienta su trama It: Bienvenidos a Derry.

Pennywise llegó incluso a aparecer subido a un globo aerostático en Capadocia (Turquía) y recorrió el paseo de la fama de Hollywood en bicicleta en Los Ángeles.