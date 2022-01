Confirman (por error) la presencia del Spider-Man de Tobey Maguire en Doctor Strange 2 de Marvel

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura aspira a convertirse en una de las películas de Marvel con más apariciones sorpresa de personajes de la Casa de las Ideas. Pero una de ellas podría haber sido desvelada antes de tiempo: la presencia del Spider-Man de Tobey Maguire.

Mariana Torres y Manolo Rey quienes son oficialmente las voces del doblaje en portugués de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata a la que interpreta Elizabeth Olsen, y del Peter Paker de Maguire, han compartido una foto en redes sociales anunciando que "se vienen cosas buenas".

Aunque la imagen en sí, en la que ambos posan juntos y en la que Rey lleva una camiseta con las tres encarnaciones del intrépido héroe arácnido, no desvela nada, la presencia del personaje de Bruja Escarlata, que sí está confirmada en filme dirigido por Sam Raimi, parece ser prueba suficiente para aventurar que será en la próxima película del Universo Marvel donde los dos personajes podrían encontrarse.

Aunque por el momento no hay confirmación oficial ni por parte del mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige o su equipo, la incorporación del actor del Gran Gatsby al reparto liderado por Benedict Cumberbatch como el Hechicero Supremo no sería nada descabellada y ya se ha apuntado en presuntas filtraciones de la trama de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que llegará a los cines el próximo 6 de mayo.

Además, esta no sería la primera ocasión en la que el incontinente entusiasmo de los actores de doblaje en sus redes sociales 'spoilea' sorpresas de las producciones de Marvel Studios. Rodri Martín, el actor de doblaje que pone voz a Evan Peters en español, adelantó antes de tiempo la aparición de Quicksilver en WandaVision, hecho por el que fue posteriormente reemplazado- y lo mismo hizo Roger Pera, que prestó su voz a Maguire en la versión en castellano de la trilogía de Spider-Man y destapó su presencia en No Way Home.