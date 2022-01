Filtradas variantes de los Vengadores en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Si bien las producciones de Marvel Studios se caracterizan por su gran hermetismo para evitar posibles filtraciones, en ocasiones ese secretismo se ve truncado por la enorme maquinaria de merchandising. Tal es el caso de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', donde una línea de productos relacionados con el filme podría haber arruinado una de sus grandes sorpresas: la aparición de una versión alternativa de los Vengadores.

El medio The Cosmic Circus halló en Amazon una lista en la que aparecen diversos artículos promocionales del filme protagonizado por Benedict Cumberbatch. Uno de ellos es una camiseta que incluye un logo de los Vengadoes completamente diferente de la más que reconocible insignia de los héroes más poderosos de la Tierra, apuntando así a que puede tratarse de una variante del equipo procedente de una realidad alternativa.

La imagen, publicada a través de Twitter por el usuario LeQGdesSupers luce en fondo negro una versión de 'A' de 'Avengers' muy diferente de la vista hasta ahora en el UCM. Rodeada por un aro plateado y con una circunferencia fondo roja, la terminación de la ilustre A, se perfila como la punta de una flecha partiendo la propia letra y atravesándola.

La description d’un t-shirt de ‘Doctor Strange In The Multiverse Of Madness’ aurait teasé la présence des #Avengers (version multivers):



"Ce t-shirt Avengers présente le logo des plus grands héros de la Terre qui pourraient bien provenir d’un tout nouveau multivers."



(@Amazon) pic.twitter.com/7ud753Xcbn